郭家耀：國策支持 這間純太陽能電場營運商前景樂觀...
2021年12月27日 07:30
東網電視更多新聞短片
信義能源(03868)為內地太陽能發電場經營運商，其主要業務模式為收購、擁有及管理大型地面集中式太陽能電站。截至今年6月底止中期業績，集團收入為11.13億港元，按年增長30.4%；股東應佔溢利6.21億元，按年增41.8%。
回看上半年，集團的收入主要是來自太陽能發電及提供太陽能發電場經營及管理服務獲得的服務費收入。上半年集團已完成收購3個來自於信義光能(00968)電站和一個來自於第三方的光伏電站，共計330MW，貢獻收入達1億元。截至目前，在運裝機達2.164GW。下半年公司計劃繼續完成3個信義光能收購項目，共270MW。同時，繼續向第三方收購不少於100MW的光伏項目，預計全年總收購規模望超700MW。集團管理層表示，維持每年超過20%的規模增長目標。
集團於2019年從信義光能分拆出來，擁有優先權從信義光能手中收購新建的太陽能發電場。此舉有助帶動集團收購項目增長穩定，提升經營效率。市場預計信義能源的太陽能發電場容量將從2021年上半年的2,164兆瓦增長至2025年的5,161兆瓦，主要是從信義光能和第三方建造商手中收購的太陽能發電場，帶動2021至2025年的收入複合年增長率達18%，盈利年均複合增長率達20%。
集團旗下的電網平價項目份額將會增加，減輕到電價調整延遲的負面影響。儘管補貼項目的應收帳款天數可能會保持高企，但非補貼項目的份額上升將令總應收帳款天數逐漸回落。近年內地政府對綠色能源愈來愈重視，行業已逐漸減少對補貼的依賴，發電項目組合增長穩健可為集團提供穩定現金流及利潤。
然而，今年以來供應鏈價格持續上升的前提下，集中式光伏新增裝機量明顯不及預期。以多晶硅料為例，自2020年5月底以來，多晶硅料價格曾由此前的8.13美元/千克上升超過5倍。主要原材料價格升至高位後回落，未來光伏原材料成本壓力有機會下降。如是此的話，光伏作為清潔能源的競爭優勢便會更加突出，明年光伏新增裝機量有望迎來復甦。集團作為一家純太陽能電場營運商，具穩健的發電項目組合，經營效率高，在政策支持下，發展前景樂觀。
安里資產管理董事總經理郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)