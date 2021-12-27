郭家耀：國策支持　這間純太陽能電場營運商前景樂觀...

集團於2019年從信義光能分拆出來，擁有優先權從信義光能手中收購新建的太陽能發電場。此舉有助帶動集團收購項目增長穩定，提升經營效率。市場預計信義能源的太陽能發電場容量將從2021年上半年的2,164兆瓦增長至2025年的5,161兆瓦，主要是從信義光能和第三方建造商手中收購的太陽能發電場，帶動2021至2025年的收入複合年增長率達18%，盈利年均複合增長率達20%。

集團旗下的電網平價項目份額將會增加，減輕到電價調整延遲的負面影響。儘管補貼項目的應收帳款天數可能會保持高企，但非補貼項目的份額上升將令總應收帳款天數逐漸回落。近年內地政府對綠色能源愈來愈重視，行業已逐漸減少對補貼的依賴，發電項目組合增長穩健可為集團提供穩定現金流及利潤。

然而，今年以來供應鏈價格持續上升的前提下，集中式光伏新增裝機量明顯不及預期。以多晶硅料為例，自2020年5月底以來，多晶硅料價格曾由此前的8.13美元/千克上升超過5倍。主要原材料價格升至高位後回落，未來光伏原材料成本壓力有機會下降。如是此的話，光伏作為清潔能源的競爭優勢便會更加突出，明年光伏新增裝機量有望迎來復甦。集團作為一家純太陽能電場營運商，具穩健的發電項目組合，經營效率高，在政策支持下，發展前景樂觀。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)