陳鳳珠：政策不明朗因素消除　內房板塊最壞情況已過

港股日前仍要創年內新低，市場憂慮變種病毒的擴散及環球央行的收水情況，導致投資氣氛轉差；不過，其後大市逐步修復，並重返23,000點關口以上。而市場仍然關注中美關係，美國證券交易委員會要求透過可變利益實體架構於美國申請上市的中資企業，要於招股書的封面披露不是一家內地營運公司，而是開曼群島控股公司，亦要說明VIE架構涉及的風險，估計或會促使更多內地企業赴港上市，長線或會對港股有支持。

雖然早前人行下調1年期貸款市場報價利率0.05厘，惟五年期貸款市場報價利率維持在4.65%不變，反映房地產市場的貸款利率水平或沒有變化。近日內房企業仍然面臨資金鏈緊張的情況，人行與中國銀保監表示鼓勵銀行穩妥有序展開併購貸款業務，重點支持優質房企兼併收購出現風險及存在困難的大型房企優質項目，同時不要盲目對有困難的房企抽貸斷貸。相信通過兼併收購房地產項目，可對經營不善，面臨資金壓力，但尚未瀕臨破產的優質房企提供支持，有助防範及化解風險。而金融機構應徹查資金最終去向和實際用途來評估項目的合規性，並要加強併購貸款的風險控制及貸後管理，定期向人行及銀保監上報展開項目併購金融服務的情況。

黑龍江住建廳召開全省房地產經濟運行調度會議，部署全力衝刺年底前房地產業增長工作。會議要求多措並舉推動銷售，並要落實優惠政策，刺激居民的購房需求，釋放消費潛力，同時要積極引導市場預期，提升房地產消費意欲及信心。由於今次會議提升至行業或產業的層面，預期其他省或有機會陸續落實推動房地產市場回穩的政策。

近期內地已不斷推出措施以支持房地產市場發展，但仍要視乎政策的執行力度，惟內房政策方向已相對明確，料可消除不明朗因素。儘管短期內或會有部分內房企業出現流動性問題，但預期內房板塊最壞的情況已過，行業估值將有望逐漸修復。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)