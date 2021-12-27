陳樂怡：2022年看好碳中和主題
2021年12月27日 08:30
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臨近年底，投資者進場意欲不大，大市成交未見配合，限制恒指上升動力。展望後市，仍要觀望中美經濟、疫情局勢以至兩國關係發展，預計恒指短線受制於20天線(約23,600點)。策略上，2022年看好碳中和主題(電動車產業鏈，以及可再生能源)，CPI及PPI剪刀差收窄主題，以及高端製造。
在碳中和主題方面，由於2022年下半年光伏玻璃產能將會集中釋放，行業面臨供過於求的下行周期，平均售價及利潤承壓，因此投資者宜將焦點轉移至其他領域。除了主流的風力發電，以及傳統火電能源轉型之外，其他細分領域同樣有機會接力。
其中，垃圾焚燒在內地生活垃圾處理量佔比日漸提升，加上隨着補貼退坡，近年垃圾處置費單價回升，行業發展前景趨向健康。垃圾發電之所以尚未廣受市場關注，過往行業為人詬病為現金流及項目回報等因素。不過，以行業龍頭光大環境(00257)為例，現時手頭項目充裕，產能規模領先同業。近年經營現金流持續改善，融資成本維持在較低水平。隨着未來進一步改善資產負債表，將會推動估值重估。
另外，內地各地實施氫能發展規劃，其中深圳12月提出氫能產業規模到2025年達到500億元人民幣(下同)、2035年達到2,000億元的目標。據中國氫能聯盟預測，在2060年碳中和目標下，到2030年，內地氫氣的年需求量將達到3,715萬噸，在終端能源消費中佔比約為5%。到2060年，年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中的佔比約為20%。隨着技術愈趨成熟，氫能成本下降，將會更廣泛使用。港股當中，中集安瑞科(03899)過往主要從事LNG業務，近來拓展中游氫能儲運業務，相關盈利貢獻將會逐步增加，值得關注。
最後，祝各位讀者有個愉快假期！與親朋好友共度佳節！
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)