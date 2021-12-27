陳樂怡：2022年看好碳中和主題

臨近年底，投資者進場意欲不大，大市成交未見配合，限制恒指上升動力。展望後市，仍要觀望中美經濟、疫情局勢以至兩國關係發展，預計恒指短線受制於20天線(約23,600點)。策略上，2022年看好碳中和主題(電動車產業鏈，以及可再生能源)，CPI及PPI剪刀差收窄主題，以及高端製造。

在碳中和主題方面，由於2022年下半年光伏玻璃產能將會集中釋放，行業面臨供過於求的下行周期，平均售價及利潤承壓，因此投資者宜將焦點轉移至其他領域。除了主流的風力發電，以及傳統火電能源轉型之外，其他細分領域同樣有機會接力。

最後，祝各位讀者有個愉快假期！與親朋好友共度佳節！

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)