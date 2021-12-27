曜熊理財：能源基金明年仍值得關注

祝各位讀者聖誕及元旦快樂，年尾市場基本淡靜，美國總統拜登誓言不會再度實行疫情爆發初期嚴格的封鎖措施，提振了市場情緒，美股回升，與經濟重啟與旅遊出行相關的股票普遍向好，因投資者暫時擱置了對病毒的擔憂並在股市連續下跌後逢低買入。

市場繼續評估疫情對經濟的不確定性影響，以及美國財政刺激計劃的前景。歐洲、美國和亞洲各地的變異病例正在以倍數增加，導致全球各國考慮對人員流動實行新的限制，並對入境遊客重新採取隔離措施。

美國經濟表現比大多數人預期的要好得多。隨着消費者對就業和經濟前景的預期上升，美國消費者信心指數12月增長超過預期，明年經濟復甦仍存在一定韌性，但通脹仍然引發人們的擔憂。

能源基金今年表現凸出，明年能源基金仍值得關注，天氣寒冷席捲北半球，歐洲能源市場又遭受新的供應面打擊，天然氣期貨價格再度狂飆。

歐洲最大核電企業因安全問題而讓旗下兩大核反應堆意外停工，並延長另兩大反應堆的停工時間，直接影響歐洲天然氣市場暴漲，歐洲大陸和英國天然氣期貨連漲7周。預期明年能源公司利潤可保持上漲，可望能源基金表現繼續上揚。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉