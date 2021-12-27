潘梓生：環球央行「收水」毋須過慮

美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行已為明年貨幣政策大致定調，英國已率先加息，美國明年亦可能加息3次，同時歐洲央行也將於3月停止緊急買債操作，似乎各大央行均開始所謂的「收水」操作。

市場分析一片悲觀，認為貨幣政策收緊下，市場情況難有理想表現，特別是過去兩年催生的牛市，正是由貨幣政策推動，當水源一旦乾涸，牛市必然壽終正寢。此等分析實在以偏概全，一是忽視央行政策重點；二是無視過去央行政策製造的效果，以及實體經濟會如何對央行政策作出的反應。

首先，坊間指出各大央行開始「收水」，本質上已用錯詞語。所謂「收水」實際是指央行開始從市場回收流動性，例如聯儲局於2013年開始的「收水」，是指不但聯儲局停止買債，更向市場沽售債券以達致減少流動性，縮減聯儲局資產負債表規模。

現時聯儲局即使見到就業市場復甦，通脹飛升，但是仍然繼續向市場買債，注入流動性，只是每月注入的流動性逐漸減少，並待3月才完全停止買債，換言之，當局並非「收水」，實質只是減慢放水而已。

其次，聯儲局若然認為現時通脹過高，並已接近失控，央行應該做的是立即從市場抽走流動性，並加息以控制通脹，防止經濟過熱，但是事實並非如些，現時央行政策仍然大幅落後於通脹預期，試問於此環境，市場何需現時就出現恐慌？要恐慌的是，若然通脹進一步飛升並失控，當局如何收緊貨幣政策已是太遲，屆時貨幣貶值已成定局，恐怕只會進入惡性通脹的循環。

因此，投資者在聯儲局仍未開始加息之前，其實毋須過分擔憂市場將出現深度調整；反之，通脹擔憂仍是市場更應注意的一點，原因是各大央行政策仍遠落後於實體經濟的事實。美、歐、英等央行繼續印鈔的環境下，市場仍難以大幅下跌，只是印鈔速度減慢，可能令資產升勢相對趨緩而已。

另外，變種病毒的擔憂亦屬過慮，因第三針疫苗仍然有效，而且入院重症機率仍低，市場已過度反映這些不良影響。現時市況轉好，但情緒仍未好轉，反而令風險市場掃除上升障礙，明年初市況相信仍然樂觀。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生