麥嘉嘉：來年市況未明　吼高息股

美國11月個人消費開支(PCE)物價指數按年升5.7%，創1982年以來最高水平，但符預期；按月計升0.6%；核心PCE物價指數按月升0.5%，按年升4.7%，均高過預期。在通脹和利率上升預期升溫下，全球資產價格或出現逆轉。鑑於美股估值處於高位，市場已較為充分地反映了對經濟的樂觀預期，且隨着美國聯儲局政策逐漸轉趨緊縮，對美股維持審慎看法。

國際貨幣基金組織(IMF)表示，內地經濟持續復甦，但勢頭正在放緩，主要受支持政策撤回、疫情反覆及防控措施下消費回升滯後所影響。在「雙循環」新發展格局的轉型戰略選擇路徑上，疊加雙碳目標、「共同富裕」的長期結構性政策規劃，預測2022年實際國內生產總值(GDP)按年增速約為5.5%，惟投資者需慎防下行風險增加。

個別板塊方面，「增長主題」關注新能源汽車、半導體、國防軍工等景氣度好的板塊；「數碼經濟」主題的關注點為物聯網、智能汽車、人工智能(AI)等數據產業鏈。全球宏觀因素擾動加劇，流動性易緊難鬆，港股難有大趨勢行情出現。投資者更應關注板塊及個股的選擇，「增長主題」應當受到重視。

科技板塊中，軟件板塊受反壟斷等行業監管政策影響，疊加行業新入局者對傳統龍頭業務邏輯構成挑戰，景氣度有所下降；以半導體、消費電子為代表的硬件板塊則受益於行業周期上行，盈利展望向上修訂。投資主題包括高端產品製造業、可持續能源、碳中和、電動車等。隨着各國加重氣候議題方面的關注，環境、社會及管治(ESG)投資主題的投資產品或成為明年關注重點。

此外，如果說今年的主題是疫情後的經濟復甦，那麽明年更應關注的是疫情反覆下的不均衡復甦和流動性收縮。明年宏觀市場高度不確定，尤其是流動性展望在年末可能面臨重估，在外部變量對市場的潛在衝擊存在不確定性的當下，以高息股作為倉底，仍有較高的配置價值，建議關注公用事業等板塊中的高息類股份。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)