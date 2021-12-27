【星期二．炒啲乜】2021年最後一周 執好倉明年再戰？

聖誕假期間香港氣溫顯著轉冷，猶如投資者對港股已漸見心灰意冷，恒指上周創過22,665點的年內低位後，雖然連續4個交易日出現反彈，全周計幸保輕微升幅，但與去年底27,000點以上的收市位已相距一大截，重倉港股的投資者的心情早已跌至冰點。

相反美股在假期前強勢持續，標普500指數更創下收市新高。隨着美股漸漸接近「聖誕老人升市效應」，亦即在每年最後5個交易日及新一年首兩個交易日，通常會出現升市，美股可能繼續完勝港股。

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