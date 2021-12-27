泡沫殺到埋身！美國二手車價年內飆近50%　勁過比特幣

市場「水浸」對泡沫風險的警告聲音愈發響亮，研究公司Bianco Research總裁兼宏觀策略師Jim Bianco接受外媒訪問時表示，今年以來美國二手車的價格飆升了近50%，特別是過去幾個月裡，二手車價格的上漲速度超過比特幣和其他資產，可見美國市場泡沫無處不在。

Bianco笑言，「如果你想知道2021年最好的投資是甚麼，那就是你車道上或車庫裡的那輛車。」它的升值速度快於股市，最近更追過部分虛擬貨幣。

他說，過去4個月裡，美國二手車的價格上漲了20%以上，不僅超過標普500指數，也超過了比特幣。截至12月15日最新數據顯示，它們正在加速上升，至少到目前為止還沒有見頂。

Bianco列舉兩個推動二手車市場上漲的因素。第一，由於半導體短缺導致新車定價高企。有報告顯示，美國11月份新車的平均價格為46,320美元，創歷史新高；二手車的平均價格為27,569美元，比去年同期上漲27%。

第二，二手車市場出現了人們爭相購買，並進行投機的現象。人們現在買入是預期未來會升值，變得更貴。二手車被認為是一種貶值的資產，不應該大幅漲價，然而今年其價格已上漲了49%。以上所有迹象都表明，這是一個泡沫。

對於通脹的看法，他認為通脹將在2022年下降，但下降速度將比大多數人認為的要慢得多，至於汽車價格何時見頂，則指每個人的猜測都不同。他說，「這種情況可能還會持續一年。也許還會持續兩周。總而言之，你現在看到的可能是泡沫。」