信置3大商場周末聖誕假期人流按年升約35%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，聖誕節是購物及餐飲的黃金檔期，今年集團的7大商場及利東街與迪士尼合作推出多項活動，合共投放3,000萬港元作宣傳推廣費用。

她又指，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升，同時部分消費券亦將於本月底到期，加上受聖誕氣氛及天氣轉冷的帶動下，當中商場的精品、飾物及童裝店舖生意，按年錄得約25%的增長，而時裝、化妝品及影音電器商戶生意亦錄得約20%的按年增長。

另外，隨着疫苗接種率提高，市民更加安心外出用膳，餐飲商戶表現持續好轉，生意大幅上升約70%。

蔡透露，集團積極提升旗下商場硬件及優化商戶組合，以刺激本地消費及人流。 以 屯門市廣場為例，除了在中庭設置全新540呎4K大屏幕外，在優化後更引進了不少多個日本品牌，佔商場舖位面積約30%至40%。

該商場最近引入首個美食廣場FoodMaza，佔地約23,000方呎，並於今年聖誕前正式登場。同時亦新進駐了一系列人氣食肆，令餐飲類商戶比例由約20%提升至約25%。