The YOHO Hub首輪售出逾八成單位　加推4號價單

該公司代理總經理陳漢麟表示，4號價單折實平均呎價約21,261元，屬原價加推。145伙單位分布於高、中及低層，包括25伙一房單位、62伙兩房單位、48伙三房單位及10伙四房單位。按定價計，整批單位市值約18億元。

陳氏表示，昨日的首輪銷售中，成交價最高的單位為2座40樓C室，實用面積1,036方呎，成交價約2,313.1萬元，呎價為22,328元。而呎價最高的單位為1座43樓F室，實用面積325方呎，屬一房間隔，成交價為約797.6萬元，呎價為24,543元。

另外，陳續指，項目昨日錄得三組大手客買家購入兩伙大單位，涉資均逾3,000萬元。其中，有大手客購入一個四房及一個三房單位，共斥資約3,360萬元。昨日的買家以用家客為主，普遍買家對物業的位置及公司品牌的質素有信心。

據4號價單顯示，該批單位折實售價介乎698.8萬元至2,275.4萬元，折實呎價由18,882元至23,547元。