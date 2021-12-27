【另類投資】年份香檳回報勝過大部分金融資產

今年年份香檳的投資回報表現超過了所有主要金融市場資產，相比大型科技公司和比特幣更甚一籌。統計飲料「波爾多指數」的LiveTrade的交易數據顯示，2021年該平台上價格漲幅最多的20個品種中，香檳佔了15個。

引領這股潮流的是Salon le Mesnil的2002年份的葡萄酒，它在LiveTrade和另一個葡萄酒交易平台Liv-ex上的價值飆升了80%以上，目前每瓶售價約為1.17萬英鎊(約合12.23萬港元)。這一漲幅超過了比特幣75%的漲幅，更是反映大型科技股走勢NYFANG+TM指數今年來18%漲幅的近5倍。

香檳通常會在出廠數年內被喝掉，向來不受佳釀市場的投資者青睞。不過今年需求激增、供給有限，使得香檳價格水漲船高，小農香檳崛起更助長需求。去年香檳貿易協會決定在疫情期間減產，今年收成又因霜害、黴病受創，壓縮了香檳供應。

LiveTrade首席執行官表示，有幾個因素推動了今年高檔葡萄酒交易的繁榮，主要是利率低迷、富人在全球封城期間積累大量存款、通脹壓力使得實體資產益發受到關注。

LiveTrade稱，2012年和2013年的水晶香檳是全年交易最多的葡萄酒，其次是2014年每瓶6,450美元的拉菲羅斯柴爾德。