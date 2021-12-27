十大屋苑聖誕假期錄17宗成交　千萬元內交投最活躍

中原地產表示，十大屋苑於聖誕節三日假期錄17宗成交，而單計過去周六、日(25、26日)則錄15宗成交，較對上一周增加約67%，為5周同期最多。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，低息環境及剛性需求帶動下，臨近年尾樓市依然熱鬧，聖誕長假大眾留港消費，帶動睇樓活動，近期業主議價空間有所增加，令樓價回軟，加上新盤熱賣，刺激買家入市意欲，不少買家趕趁年底前加快入市，樓價1,000萬元內交投尤其活躍。

其中港島區三個指標屋苑，聖誕節三日假期只有由鴨脷洲海怡半島錄得成交。中原盧鏡豪表示，該盤期間錄2宗成交，包括30座高層G室，實用面積約650方呎，套三房間隔，以1,060萬元成交，呎價約16,308元。

九龍區則只有荔枝角美孚新邨未聞交投，至於茶果嶺麗港城於三日假期錄2宗買賣，該公司洪金興稱，該盤14座低層E室，實用面積約687方呎，三房間隔，以910萬元成交，呎價約13,246元。原業主於2012年3月以478萬元入市，持貨9年帳面獲利432萬元，單位升值約90%。該屋苑本月錄得16宗成交，平均實用呎價15,091元。

而新界區屋苑交投表現活躍，中原侯惠良表示，臨近年尾不少買家加快入市，沙田第一城於聖誕假期錄得4宗成交，包括17座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，成交價607萬元，呎價18,563元，原業主持貨11年帳面獲利414萬元，升值約2.1倍。