北角城市花園3年大幅貶值約232萬元

近期二手市場不時出現蝕讓情況，其中北角城市花園有三房單位以1,368萬元售出，單位3年大幅貶值約232萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園4座高層E室，實用面積約883方呎，三房間隔望園景，獲區外換樓客以1,368萬元承接，呎價約15,493元。原業主於2018年6月以1,600萬元購入上址自住，持貨3年多帳面蝕讓232萬元。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角康澤花園A座高層6室，實用面積532方呎，兩房間隔，以1,063萬元獲換樓客承接，呎價約19,981元。原業主於2010年3月以588萬元購入單位，持貨11年帳面獲利475萬元。

●美聯鄭琨指出，西灣河鯉景灣安曉閣高層F室，實用面積約565方呎，三房連套房間隔，獲用家斥約990萬元承接，呎價約17,522元。原業主於1988年以約75萬元購入物業，現轉售帳面獲利約915萬元，物業升值逾12倍。

●美聯唐美珍表示，南區貝沙灣錄大額租務成交，項目第4期5座高層A室，實用面積約1,798方呎，四房連雙套房間隔，擁全海景，以月租10萬元連車位租出，呎租約55.6元。

－－－－－－

九龍區

●中原程智聰表示，長沙灣喜漾錄本月首宗成交，單位為2座中層C室，實用面積約497方呎，兩房間隔，外望開揚市景，以934萬元成交，呎價約18,793元。原業主於2015年8月以747.3萬元買入單位，是次沽貨帳面獲利約186.7萬元，單位升值約25%。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣峻弦2座中層C室，實用面積約761方呎，套三房間隔，原開價約1,250萬元，減價35.2萬元或約2.8%，最終以1,214.8萬元成交，實用面積呎價15,960元。據了解，原業主於2010年購入上述單位，當時作價666萬元，持貨11年至今轉售，帳面獲利548.8萬元，單位期內升值82%。

●香港置業謝啟源表示，西南九龍匯璽7座中層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，以每月租金約3.1萬元放租，約2星期後吸引同區客洽詢，議價後減租2,000元，以2.9萬元租出，呎租約55元。

●香港置業劉顯稱，奧運站海桃灣3座低層B室，實用面積約504方呎，兩房間隔，減租2,000元，成交月租2萬元，呎租約39.7元。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳中心3座中低層C室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，外望海景，今年10月上旬放盤叫價1,250萬元，減價約140萬元或約11.2%，以1,110萬元易手，呎價約16,324元。原業主約於2009年10月以410萬元購入物業，持貨約12年帳面獲利約700萬元，升值約1.7倍。

●中原柯勇指出，將軍澳晉海1B座中層E室，實用面積約495方呎，兩房間隔，以900萬元易手，呎價約18,182元。原業主於2017年10月以679萬元買入單位，持貨4年帳面獲利221萬元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城43座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔望內園景，放盤5個月減價28萬元，以557萬元沽出，呎價約19,613元。原業主於2013年7月入市，當時作價330萬元，持貨8年帳面獲利227萬元。

●中原黎宗文表示，大圍世界花園5座中層D室，實用面積約1,272方呎，三房連套房間隔，以1,680萬元易手，呎價約13,208元。原業主於2014年以1,228萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約452萬元，升值36.8%。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢溱喬雙號屋別墅，實用面積約1,323方呎，三房連套房間隔，花園面積約445方呎，原叫價約2,300萬元，累減250萬元或約11%，以2,050萬元成交，呎價約15,495元，屬低市價成交。

●美聯任征表示，西貢曉嵐閣3座連天台戶，實用面積約1,147方呎，套三房間隔，以每月租金3.85萬元租出，呎租約33.6元。

●祥益林英傑指出，屯門嘉悅半島1座低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，減價10萬元，以590萬元獲承接，呎價約12,743元。

●美聯李廣順表示，荃灣中心濟南樓高層E室，實用面積約329方呎，業主因為移民而放盤，放盤僅3小時已獲上車客垂青，即睇樓即入市，成交價418萬元，呎價約12,705元。