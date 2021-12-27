【股市前瞻】滬深萬億元成交斷纜　港股乏彈力？

今年港股表現「虎頭蛇尾」！恒生指數上周曾低見22,665點的年內低位後，儘管連續4日回升，惟「彈力」教人失望。如今距離年底僅餘數個交易日，假期氣氛仍濃，加上市場正觀望中美經濟、疫情發展，以及中美關係等，中港股市氣氛料維持偏向淡靜。滬深兩市周一成交額萎縮至9,747.69億元(人民幣‧下同)，連續第46個交易日破萬億元之後終斷纜。

資深股評人陳炳強指出，港股主要受制於企業盈利前景能見度下降、內地經濟放緩，以及Omicron變種病毒疫情惡化，料有關因素明年首季仍會困擾大市，恒指在24,400點的阻力較大，若短期再次下試23,000點，後市恐出現一浪低於一浪的形態。

不過，隨着更多國家選擇「與病毒共存」，以及有望出現更有效的疫苗，環球投資氣氛將在明年中明顯好轉，加上預期屆時內地監管已塵埃落定，均有助提振港股表現。

在內地反壟斷浪潮下，中資科網巨頭紛紛打破高牆，實施平台「互聯互通」，圖脫「壟斷」之名。美團（03690）及快手（01024）周二宣布達成戰略合作，在快手開放平台推出美團小程式，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等產品展示、線上交易和售後等服務。

A股方面，滬深3大指數周一走勢偏軟。滬綜指表現反覆，早段曾反彈14點，高見3,632點，惟午後沽壓重臨，最終倒跌2點，報3,615點；深成指尾市回穩，收升5點，報14,715點；深圳創業板指數收跌3點，報3,293點。

內地疫情反彈，帶動醫藥生物板塊成A股市場焦點，尤其中藥股表現強勢。廣生堂、康芝藥業及山河藥輔等多隻股份漲停，紅日藥業及隴神戎發亦分別飆18.69%及12.25%。

近年中央強調要加強金融市場開放，中國人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川亦提及，有必要推進、研究在上海證券市場開闢國際板。他指出，儘管目前國際環境對內地不是很友善，並不是一個好的時機，但考慮到很多發展中國家仍很難通過股權進行融資，認為可允許「一帶一路」國家中一些發展相對好的企業到內地發行上市。