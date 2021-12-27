新盤市場聖誕假期交投暢旺 3日共錄得約288宗成交
2021年12月27日 21:22
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新盤市場聖誕假期交投暢旺，3日共錄得約288宗成交。當中，成交主要來自首輪開售的元朗站上蓋項目，沽出264伙，發展商見銷售理想，公布加推單位，有機會短期內公布銷售安排，並於明年初展開次輪銷售。其他新盤餘貨亦於假期間錄得成交，當中不少為九龍區的項目。
●元朗The YOHO Hub加推涉145伙的4號價單
今年壓軸推售的大型新盤、新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub昨日(26日)作首輪銷售，該公司副董事總經理雷霆稱，項目首輪銷情強勁，至今沽出264伙，佔可供發售單位逾八成，套現逾30億元。同時，項目公布推出涉及145伙的4號價單，預料於明年初作次輪銷售。
該公司代理總經理陳漢麟表示，4號價單折實平均呎價約21,261元，屬原價加推。145伙單位分布於高、中及低層，包括25伙一房單位、62伙兩房單位、48伙三房單位及10伙四房單位。按定價計，整批單位市值約18億元。
陳氏表示，昨日的首輪銷售中，成交價最高的單位為2座40樓C室，實用面積1,036方呎，成交價約2,313.1萬元，呎價為22,328元。而呎價最高的單位為1座43樓F室，實用面積325方呎，屬一房間隔，成交價為約797.6萬元，呎價為24,543元。
另外，陳續指，項目昨日錄得三組大手客買家購入兩伙大單位，涉資均逾3,000萬元。其中，有大手客購入一個四房及一個三房單位，共斥資約3,360萬元。昨日的買家以用家客為主，普遍買家對物業的位置及公司品牌的質素有信心。
據4號價單顯示，該批單位折實售價介乎698.8萬元至2,275.4萬元，折實呎價由18,882元至23,547元。
●啟德尚‧珒溋三房2600萬元沽
聖誕長假期間，新盤市場亦不乏成交。龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德新盤尚‧珒溋，於昨日(26日)沽出3伙，套現逾7,421萬元。據一手銷售資訊網資料，上述成交價介乎2,232.57萬元至2,600.88萬元。其中，第1座33樓G室，實用面積852方呎，屬三房間隔，以2,600.88萬元成交，呎價約30,527元。
●西南九龍維港滙兩房1,294萬元沽
市場承接力不俗，信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於聖誕三日假期間共錄得約5宗成交，成交價介乎663.2萬元至2,265.9萬元。當中包括維港滙II的第5座7樓B室，實用面積490方呎，採兩房間隔，成交價為1,294.28萬元，呎價約26,414元。
●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約27,071元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，於聖誕三日假期中沽出約3伙，套現逾1816.9萬元。3宗成交價介乎581.66萬元至619.92萬元，包括3B室22樓F室，實用面積229方呎，屬開放式間隔，以619.92萬元售出，呎價約27,071元。
●將軍澳海茵莊園一房售666萬元
九龍建業(00034)旗下的將軍澳海茵莊園於三日聖誕假期間，新增約4宗成交。據一手銷售資訊網資料，該盤的第2座12樓C12室，實用面積298方呎，屬一房間隔，以666.6萬元成交，呎價約22,369元。
●西半山尚璟推1伙招標發售
近日新盤市場接連錄得大額成交，加強發展商推盤信心。崇傑地產發展旗下西半山尚璟公布最新銷售安排，以招標形式推售16樓B室，單位將於周五(31日)上午10時至下午1時招標發售，招標3小時。資料顯示，上述16樓B室，實用面積2,206方呎，設有三套房同書房，廚房內附設連廁工作室。該盤共提供38伙，至今沽出8伙。