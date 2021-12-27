新盤市場聖誕假期交投暢旺，3日共錄得約288宗成交。當中，成交主要來自首輪開售的元朗站上蓋項目，沽出264伙，發展商見銷售理想，公布加推單位，有機會短期內公布銷售安排，並於明年初展開次輪銷售。其他新盤餘貨亦於假期間錄得成交，當中不少為九龍區的項目。

●元朗The YOHO Hub加推涉145伙的4號價單

該公司代理總經理陳漢麟表示，4號價單折實平均呎價約21,261元，屬原價加推。145伙單位分布於高、中及低層，包括25伙一房單位、62伙兩房單位、48伙三房單位及10伙四房單位。按定價計，整批單位市值約18億元。

陳氏表示，昨日的首輪銷售中，成交價最高的單位為2座40樓C室，實用面積1,036方呎，成交價約2,313.1萬元，呎價為22,328元。而呎價最高的單位為1座43樓F室，實用面積325方呎，屬一房間隔，成交價為約797.6萬元，呎價為24,543元。

另外，陳續指，項目昨日錄得三組大手客買家購入兩伙大單位，涉資均逾3,000萬元。其中，有大手客購入一個四房及一個三房單位，共斥資約3,360萬元。昨日的買家以用家客為主，普遍買家對物業的位置及公司品牌的質素有信心。

據4號價單顯示，該批單位折實售價介乎698.8萬元至2,275.4萬元，折實呎價由18,882元至23,547元。

●啟德尚‧珒溋三房2600萬元沽

●西南九龍維港滙兩房1,294萬元沽

●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約27,071元

●將軍澳海茵莊園一房售666萬元

●西半山尚璟推1伙招標發售

近日新盤市場接連錄得大額成交，加強發展商推盤信心。崇傑地產發展旗下西半山尚璟公布最新銷售安排，以招標形式推售16樓B室，單位將於周五(31日)上午10時至下午1時招標發售，招標3小時。資料顯示，上述16樓B室，實用面積2,206方呎，設有三套房同書房，廚房內附設連廁工作室。該盤共提供38伙，至今沽出8伙。