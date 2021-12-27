美股復市標指創新高　滴滴反覆受壓

市場無懼Omicron變種病毒對經濟的影響，美股在聖誕假期後第一個交易日續創新高，道指報36,012點，升62點或0.17%；標指破頂，高見4,750點，升約20點；納指報15,763點，升109點或0.7%。

美國醫學專家警告，隨着傳染性更強的Omicron變種病毒在美國大規模傳播，預計未來一段時期內，每日美國新增新冠肺炎確診病例宗數將會持續攀升。事實上，聖誕假期期間，由於疫情確診數字急增，美國逾1,700個航班被取消。美股盤前交易時間航空股普遍向下，其中美國航空集團及達美航空跌2至3%。

分析指出，如果該變種病毒影響溫和，美國明年中或達充分就業的標準，聯儲局很可能在明年6月會議宣布加息。反之，首次加息時間可能延至明年底。

中概股方面，今年6月底甫於美國上市便飽受中國監管機構影響的網約車巨頭滴滴出行，有逾11億股普通股解禁，包括原股東、高管在內的股份在周一禁售期屆滿後可以「鬆綁」沽貨。據報，以現價出售足以令上市前股東「蝕入肉」，不過同時傳出公司禁員工售股，滴滴美股早段升1.7%後反覆受壓。

展望本周重要數據，周四美國將會公布上周新申領失業救濟金人數，預期會按周上升3,000人至20.8萬人；同日公布的持續申領失業救濟金人數預料與前值相若，約為186.8萬人。