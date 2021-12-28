回顧與展望：供應鏈斷裂恐捱多半年

過去一年全球受累供應鏈問題，為通脹火上加油，令多國經濟陷困。即使今年第二季及第三季疫情曾稍見改善，且多個國家局部開放邊境，惟貨船塞港等現象未消退。更甚者，年尾再出現Omicron變種病毒，為全球經濟前景添上陰霾。不少分析指，供應鏈阻塞情況最少持續至明年中，另外還有四缺：缺櫃、缺艙(運載空間)、缺工及缺車(陸上處理貨物的司機)問題更不知何時才能解決，運費有機會再度上升，行業前景更不穩定。

今年3月份貨輪長賜號擱淺，堵塞世界上最重要水上航路之一的蘇彝士運河，為全球供應鏈問題揭開序幕。由於亞洲來往歐洲及北非的航線，大部分都途經蘇彝士運河，長賜輪阻塞了運河兩邊總共200多艘船，花了超過6天時間才通航，導致消費品運輸延遲，引發全球供應鏈持續斷裂幾個月的骨牌效應。

及後在4月，印度疫情急速惡化，多個港口禁止來自印度及其他東南亞國家的海員入境，不少貨船未能進港裝卸貨物，被迫在海上等待，讓全球航運業雪上加霜。在其後的第三季，東南亞多地因疫情停工，中國亦因缺煤而停電停工。進入第四季出口旺季需求急升，加上美西碼頭塞港問題未解決，運費持續攀升。在9至10月的高峰期更每兩個星期漲價一次。其中，全球最熱門的航線之一、遠東至美國西岸線運費更屢創新高。

在這種危急關頭，中美不得不祭出「撒手鐧」。其中，美國兩大港口洛杉磯港和長灘港10月中開始便實行全天運作，清理堆積在港口的貨櫃。由11月起更「加辣」，勒令由貨車運載的貨櫃最多只可停留9天，逾期便要按日罰款，每個貨櫃每日罰款100美元。

內地方面，多個重要港口包括世界第三繁忙的寧波舟山港，相繼因出現疫情而在8月局部停擺，許多貨櫃輪被迫排隊等候入港，或轉往其他港口載貨，塞船狀況向上海、香港等地港口蔓延。

零售商為了籌備11月的傳統購物季，10月份貨櫃等待運送時間創新高，太平洋商船協會負責人表示，有約一半以上的貨櫃在港口滯留5天以上。

高盛估計，於高峰期有價值約240億美元的貨物在洛杉磯港及長灘港外等待卸貨，從兩大港口擁堵程度推算，供應鏈阻塞情況最少持續至明年中。

展望明年，航運市場需求仍將高於供給，國際評級機構穆迪近期仍將全球航運產業未來12至18個月的展望，由「正面」下調至「穩定」，認為航運業利潤今年已見頂。

穆迪資深分析師Daniel Harlid指出，貨櫃行業的利潤正處於新高紀錄，預計明年將回落，惟運費仍將維持在較高水平。市場對大宗商品需求將保持強勁，但因今年基數高，航運業的資本支出續增，預計明年增長或有所放緩。

【通脹蔓延 糧價逾一年漲四成】

國際供應鏈遇阻，然而，經濟復甦卻帶動需求增長，多國通脹升溫，中美經濟大國亦無幸免，通脹恐蔓延至全球。疫情持續擴散，令糧食供應鏈和產業鏈不容樂觀。據聯合國糧食及農業組織統計的最新數據，全球糧價在過去一年多，至少上漲了四成。

美國11月消費物價指數(CPI)按年上漲6.8%，創近40年新高，但仍符合市場預期；中國11月CPI上升2.3%，創15個月以來新高，亦為今年內最高升幅。

國際貨幣基金組織(IMF)更警告，疫情可能會持續更長時間，使供應中斷時間更長，從而帶來通脹壓力，多國面臨滯脹風險。除IMF早前預計的12.5萬億美元損失之外，首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)指，Omicron變種病毒更易傳播，可能會令全球經濟再損失多5.3萬億美元。

同時，糧食價格今年持續飆升，因熱浪乾旱持續，令農作物失收，加上全球貨幣寬鬆，導致投資資金流向糧食，推升糧價。在巴西、尼日利亞、土耳其和俄羅斯等國家均受到不同程度的食品價格上漲衝擊。其中，巴西一年內米價漲幅高達70%，粟米漲幅高達87%。此外，糧食價格還傳導至畜牧業，因為粟米是牲畜的主要糧食，故近日肉類、牛奶、雞蛋等價格也都有不同幅度的上漲。

過去一年巴西天氣影響產量、航運市場吃緊阻礙全球交易，美國紐約咖啡價格翻倍。巴西咖啡產業集團Abic數據顯示，巴西咖啡售價創近18年來最高，更預計2022年3月價格再漲30%，或加劇巴西的通脹情況。

中國方面，與百姓生活相關的「菜籃子」價格逐步攀升。最受關注的是蔬菜價格大幅飆升，按年上漲超過三成，帶動整體CPI上升。事實上，內地早前已出現「菜比肉貴」情況，11月更進一步加劇。同月豬肉價格雖然較去年下降32.7%，但按月回升12.2%，說明豬肉價格或已見底。

【芯荒窒礙經濟復甦 車企首當其衝】

全球晶片供應短缺持續多月，汽車行業首當其衝，惟目前已蔓延至消費電子產品。隨着電腦、汽車和電子產品對晶片的需求愈來愈大，晶片短缺一直困擾科企和車企，被視為經濟復甦的「攔路虎」，而各行業正瘋搶產能，避免因「芯荒」而停產。

事實上，中美科技戰衝擊，加上新冠肺炎疫情推動新經濟發展，帶旺晶片需求，而台灣旱災更令晶片供應一度告急。另受累美國德州今年2月的暴風雪，令車用晶片短缺情況雪上加霜。

就連內地官媒亦發聲，炮轟部分經銷商囤積居奇、漫天要價的「炒芯」行為，指與去年上半年相比，大多數晶片廠商的漲價幅度為20至60%，然而，到了部分經銷商手中時，價格暴增10至20倍。

美資晶片大廠英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格料，未來半導體將佔高端汽車原料成本的20%以上，較2019年的4%大幅增長。

與此同時，汽車半導體的總體市場規模增長將超過一倍，達到1,150億美元，佔整體晶片市場的約11%。

據AutoForecast Solutions(AFS)數據，由於晶片短缺，預期今年中國汽車市場將累計減產214.8萬輛，佔全球總減產量的19%。截至12月首周，全球汽車市場已累積減產1,012.2萬輛。

市場預期晶片短缺問題將持續至明年，其中，智能手機製造業或接火棒，恐怕連帶波及一系列電器和工業設備的供應問題。

業界警告，現階段採購晶圓仍有難度，全球最大的半導體光刻機供應商艾司摩爾(ASML)上調營業收入預測，主因是台積電及英特爾等晶片巨頭積極提高產能而採購設備。供應商新晶片和零件的交貨時間長達32周，美國半導體廠商AKHAN行政總裁Adam Khan認為，供應鏈緊張可能會持續到明年第二季。

【央行紛加息 經濟乏刺激】

回顧今年全球經濟表現，雖然變種病毒導致疫情反覆，以美國聯儲局為首的全球央行，透過不斷印錢來刺激經濟，以維持復甦步伐。不過，「大撒幣」的代價卻是通脹持續升溫，過猶不及的寬鬆政策，已令經濟出現「滯脹」隱患！加息潮席捲全球之際，分析普遍認為，明年全球經濟增速將放緩至約4%，按年下跌近兩個百分點。通脹高企、能源危機、中國經濟減速等風險仍困擾着全球。

評級機構標普認為，雖然疫情對經濟的影響正在減弱，但對通脹的擔憂加劇，已經蓋過強勁的經濟反彈。標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald在報告中表示，明年全球宏觀經濟的主要風險，是在通脹持續高企下，央行可能需要進行意料之外的政策調整；同時，中國經濟的政策走向將是未來數年的重點風險，監管風暴導致私營經濟失去活力，或令增長及出口放緩，從而波及世界其他地區。

標普更指，全球主要央行對通脹形勢的錯判，是「最大和不斷上升的風險」。在這種情況下，央行需要比預期更早、更強力地收緊貨幣政策。隨之而來的是市場估值重新調整、借貸成本上漲，可能導致利差擴闊、資金避險、市場波動，乃至是增長放緩。這些風險最有可能在未來6到12個月內成真。

瑞聯銀行亦警告，能源短缺在今年後期帶來的嚴峻衝擊，不僅拖慢經濟增長，亦刺激通脹飆升。全球主要央行已開始討論在不久後加息，惟在這格局下，與經濟政策相悖的「滯脹」正在形成，而政府和央行在這次將要更謹慎微調對策。

今年以來，二十國集團(G20)當中，已有6個、相當於逾四分之一的經濟體開始加息。若把G20當中，貨幣政策統一的德國、法國、意大利及歐盟視為一體，則已逾三分一的主要經濟體進入加息周期。

作為南美最大經濟體的巴西，年內更已7度加息，並預告明年2月會進一步上調利率；俄羅斯今年亦加息7次。其他已開始加息的國家包括墨西哥、南非，以及被視為發達經濟體的新西蘭、南韓及英國。由此可見，全球主要經濟體在明年即將進入新一輪加息周期，在緊縮的信貸環境下，經濟活動勢必會受到拖累，故增長前景也難言樂觀。

作為全球最大經濟體的美國，亦開始着手收緊貨幣政策。反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策路徑判斷的「點陣圖」顯示，以中位數預測計，明年聯邦基金基準利率料升至0.9厘，即明年會加息3次。若讀者仔細研讀聯儲局提供的「點陣圖」相關文件，便會發現在衡量一系列風險因素及統計誤差後，當局預測，明年聯邦基金利率有機會升至最多2.4厘(即較中位數預測高1.5厘)，相當於以每次0.25厘的幅度加息達9次。由於市場仍普遍預期加息會循序漸進，若此極端情況發生，勢帶來極大衝擊。

瑞聯銀行預期，今年全球國內生產總值(GDP)增長近6%，惟明年將放緩至約4%；標普則預期明年經濟增長4.2%，按年減1.5個百分點。惟投行高盛料明年全球經濟增長可達4.5%，主要原因是醫療技術改善能進一步支持旅遊、娛樂及辦公室消費相關的板塊復原。該行並看好歐元區經濟體可「追落後」，增長將較為顯著。

【學者警告 新興市場掀爆煲潮】

19世紀英國作家狄更斯曾寫道「這是最好的時代，也是最壞的時代」，這句話同樣適用於踏入後疫情時代的環球金融市場。疫苗分配不均、經濟活動中斷、供應鏈受阻等因素，導致發達國家與新興市場各走極端。美國因「無限印錢」令股市不斷膨脹，土耳其、阿根廷等新興經濟體的金融市場卻瀕臨崩潰邊緣。專家更警告，明年美國繼續收緊貨幣政策，恐引發新興市場爆煲潮！

全球經濟失衡現象，在疫情下顯著惡化。國際貨幣基金組織(IMF)指，各國疫情控制程度不一，疫苗接種率不均等，影響經濟重啟進程。數據顯示，全球約58%先進經濟體國家人口已全面接種疫苗，惟低收入的發展中國家，僅5%人口受到疫苗保護。

隨着明年美國踏入加息周期，新興市場將首當其衝，迎來新一輪嚴峻挑戰。一般而言，當美國收緊貨幣策，會導致美國債息同步上揚，吸引資金轉移至美元資產；美元匯價亦會水漲船高，使非美貨幣貶值。對於債務佔比較高的經濟體而言，這意味資本外流速度增加，引發金融市場動盪。

哈佛大學經濟學教授Kenneth Rogoff警告，若明年美國聯儲局加息幅度達一厘，或令部分新興經濟體無法集資，導致其脆弱的財政狀況雪上加霜。他特別提到，埃及、巴基斯坦和加納3國屬高危國家，因這些地方已面臨龐大債務及通脹率達雙位數的困境。

另方面，在二十國集團(G20)中，土耳其及阿根廷早已病入膏肓。其中，土耳其貨幣里拉今年屢創新低，皆因該國無視通脹高企，逆勢選擇減息，經濟距離全面崩潰僅一步之遙。而作為南美第二大經濟體的阿根廷，其債台高築早已不是新聞，在拖欠巨額外債下，當地通脹率長期處於50%以上，基層民眾甚至無法負擔食物及日用品。

「新興市場之父」麥樸思警告，土耳其貨幣危機或蔓延至其他國家。他直言︰「隨着美國利率上升，所有背負美元債務的國家均受衝擊」，惟他未有明言哪些新興市場會步土耳其後塵。

【印度明年GDP看升9.1% 超越中國】

中國經濟增長受房地產危機、監管政策影響而放緩，惟印度有望接棒成為全球經濟增長引擎。高盛預測，明年印度國內生產總值(GDP)增長可達9.1%，較中國的增速高4.3個百分點。

高盛認為，印度有望在成功控制疫情後，追回與其他地區的經濟復甦差距，故看好其明年表現。此外，印度的金融市場亦已率先起飛，印度SENSEX指數今年已累升約兩成，相比之下，中國的滬綜指期內僅升4.11%。

DWS亞太區投資總監Sean Taylor指，印度是亞洲地區最適合股票投資的國家之一。他直言：「印度顯然會成為亞洲重開大門的贏家，亦是最具吸引力的股市之一。」尤其該國在財政及勞工市場方面的改革，將推動經濟增長。

在中資科技股遭美國制裁及中國監管雙重打壓之際，Taylor卻認為，印度市場，特別是科技領域極具潛力。他表示，印度的初創企業規模在今年錄得顯著增長，共募集320億美元資金，按年增加66%。