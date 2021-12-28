東方日報B1：華吸外資　中企備案可境外上市

面對美國加大力度封殺中國企業境外上市融資渠道，經濟增長下行壓力趨增的中國，正全力應對這場金融戰！近日內地相關部門密集式推出新措施，全面推動金融業改革及開放，尤其釐清中企境外上市監管制度，為企業境外融資排除障礙。環顧世界兩大經濟體，美股估值高危兼趕客，而內地則持續主動回應市場需求，完善法規，吸引外資。看來，一幕全球資金大挪移將不日上演！

為應對美國的金融圍堵，內地並未有因此如外界盛傳般推動內地與全球金融體系脫鈎，相反是因時制宜完善相關法規，堅持改革開放策略。近日金融政策消息浪接浪，包括由中國證監會公布有關境內企業境外發行証券和上市的《管理規定》及《備案辦法》，同步公開徵求意見。

當中，《管理規定》釐清中企赴海外進行首次公開招股(IPO)的監管制度。在合法合規的前提下，中企可透過「可變利益實體」(VIE)架構境外上市，惟須在向境外機構申請上市後3個工作日內跟內地當局備案。規定還強調境外上市的中企不得洩露國家秘密，應嚴格遵守外商投資、網絡安全、數據安全等國家法律法規。而作為配套的《備案辦法》則明確了備案管理適用範圍和相關認定標準，以及明確備案主體及程序、重大事項報告要求等。據官媒解讀，兩者有望深化境外上市監管「放管服」改革，推動制度型高水平對外開放的需要。

業界指，內地政策明確支持企業依法合規赴境外上市，並沒有堵住VIE中企的境外上市渠道，亦透過完善境外上市監管制度，在規範中促進發展，尤其是加強中證監與國家網信辦等監管部門的協調，減緩市場焦慮，消除不確定性，有利中企境外融資，構建境內國際雙循環相互促進新發展格局。

資深股評人陳炳強指出，內地當局對有關VIE傳聞的反應相當迅速，反映中央有意盡快釋除市場疑慮，料有助緩減市場對監管政策進一步收緊的憂慮，有利中資科技股短線反彈。

此外，中港兩地亦加緊推進金融協作。近日兩地就交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通的整體方案達成共識，料最快明年中或之後推出。消息指，台灣富邦集團旗下富邦金控的全資附屬富邦基金管理(香港)亦有意擴大港業務規模以捕捉商機，正籌備一隻主題式ETF，追蹤半導體相關行業，目標明年初掛牌，為該行在港發行的第二批ETF。

另有會計師預期，中資概念股持續回港，並有機會先在美國私有化，再取道本港明年1月啟動的特殊目的收購公司(SPAC)機制上市，但考慮到環球央行「收水」因素，料明年在港上市SPAC有5至10隻。業界消息則指，目前至少有3家公司正籌備在港發起SPAC，有意參與者包括「商二代」、「商三代」及大型外資銀行，料首隻最快首季掛牌。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指，參考美國市場經驗，一般SPAC由籌備至正式上市，最快需時約3個月，故料明年首季香港會有首隻SPAC掛牌。在美國發起SPAC、諾圻投資創始人兼首席執行官王幹文則透露，近期美國對SPAC的監管收緊，若收購目標涉及中資或內地業務，當局會更審慎及全面地查閱。

另一方面，內地堅持改革開放的領域不限於金融。周一(27日)發改委與商務部聯合發布新版《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》及《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)》，當中取消了外資在汽車製造業的部分限制，同時全國和自貿試驗區的2021年「負面清單」較去年分別縮減至31條及27條，壓減比例分別為6.1%及10%，顯示華落實對外資敞開大門的誠意，上述兩項措施均於明年1月起實施。