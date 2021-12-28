螞蟻消金獲國資增持　或派代表進駐

按先前的整改方案，螞蟻消金承接了重慶螞蟻商城小貸和重慶螞蟻小微小貸的消費信貸業務，花唄和借唄亦成其專屬信貸產品。是次增資，螞蟻集團出資110億元，維持50%股權。天風證券指出，今次該企增資主要是個人消費貸款需求大，但註冊資本不足所致，參考商業銀行平均槓桿水平，該企槓桿可達約12倍。

若在原有的註冊資本80億元，單獨貸款和聯合貸款模式下，分別可最多滿足約960億元及3,200億元消費信貸需求；而是次增資後，可滿足3,600億至1.2萬億元消費信貸需求。

該行又指，增資後，螞蟻消金的國企資本背景加深，股東陣容亦更多元化，能顯著增強業務能力，將成為消費金融行業龍頭。另有分析指出，如今螞蟻集團最賺錢的消費金融等業務已重組成螞蟻消金並進行增資擴股，預期隨着業務發展未來還有增資需要，意味螞蟻集團未必能保住持股量，估值仍有下調的風險。