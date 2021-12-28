陳正犖：環球股市未見頂　明年仍有上升空間

2022年即將來臨，筆者相信新周期早段反彈已經結束，現在預計經濟增長將放緩，但仍在持續，通脹或放緩，疫情影響也會減弱，明年重點投資主題是在擴張持續下如何尋求持續回報。

大家對2022年應可持樂觀態度，但不斷變化的市場狀況、實際利率仍低企、疫情或繼續蔓延和新的機遇，意味投資組合應該改變和適應。明年及以後表現良好的資產，不太可能重複過去一年反彈最強勁的資產。尋求持續回報或需要加大部署於優質公司、運用股息增長戰略和把握許多強大的長期正在改變我們世界的力量。

不久前才經歷了有史以來最劇烈和最短的經濟收縮，目前討論市場復甦或將步入成熟階段似乎很奇怪。但是復甦速度和廣度，某程度上反映了這重要的觀察結果。自二戰以來，美國經濟擴張平均持續了58個月，如果用月份作單位劃分，經濟甚至在86%時間擴張，近代的平均擴張時間更長。股票市場的收益和損失分布，似乎與這種經濟進步模式亦相當一致。隨着經濟復甦，2021年標普500指數盈利已較2019年水平超出26%，美國及環球股票截至十一月，已分別較2019年底水平，高出42%及29%，反映科技股表現的納斯達克指數甚至高出73%。明年經濟增長料仍穩固，環球股票每股盈利未來兩年預計仍能平均增長7%，所以筆者傾向相信環球股市未見頂，仍有上升空間，2022年整體回報或介乎7至9%。

有一點更希望大家多留意，明年實際利率陷入負數的情況或持續。下一個十年環球通脹趨勢平均大約2.5%，較過往十年高。央行當然有機會加息，但目前政府負債接近二戰以來高位，央行或有意將實質利率維持於負數，以減低政府債務壓力，意味現金回報平均應該仍低於通脹。持有過多現金對資產組合回報的拖累，將會比過去幾十年嚴重，或只需要十年時間，現金經通脹調整後或出現接近負15%的累積策略回報，因此保持投資相當重要。

快將踏入新一年，筆者先預祝各位新年進步，身體與投資組合一樣，百毒不侵。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖