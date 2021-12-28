傳富邦基金明年在港推半導體主題ETF

中港兩地交易所及中國結算已把交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通機制內的整體方案達成共識，台資基金公司富邦基金管理(香港)有意擴大在港的規模。據消息人士指，該行正籌備一隻主題式ETF，追蹤半導體相關行業，目標明年初掛牌，為其第二批ETF產品。

富邦基金管理(香港)董事總監吳方俊回應東網查詢時表示，主題ETF一直是近年香港熱門的投資產品，台灣在全球半導體供應鏈一直佔據龍頭地位，公司作為地方投資專家，當然希望能把握地區投資的優勢。

吳氏坦言，公司近來亦積極在香港擴展業務，不時審視市場機遇及發展趨勢，將適時推出符合投資者需求的產品，期望為投資者帶來理想回報。

該行今年進行進軍本港ETF市場，成為ETF發行商之一，在5月推出富邦槓桿及反向系列產品，包括FL二富邦台灣（07232）及FI富邦台灣（07332）。據金融數據及分析工具Wind資料顯示，其最新規模分別達425.09萬美元及208.75萬美元。

富邦基金管理（香港）為台灣富邦集團旗下富邦金控的全資附屬。據官網介紹，其於2020年開始為零售投資者提供投資管理服務。

值得留意的是，其母企富邦投信在台灣市場也非常積極發展，旗下富邦特選高股息30 ETF一周集資逾150億元新台幣，並已於上周三(22日)掛牌。資料顯示，富邦投信11月的資規模達3,274.02億元新台幣，位列第五。

據富邦投信網頁，截至2021年11月底，該公司在台灣共營運63檔共同基金，包括8檔台灣股票型基金、2檔貨幣市場型基金、43檔指數股票型基金（ETF）、9檔海外型基金、3檔多重資產型基金。