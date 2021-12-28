中國銀河國際：摺疊機性價比提高 關注手機行業龍頭
2021年12月28日 07:00
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Omdia預計，2021年全球消費類VR頭盔出貨量將達到1,250萬部，VR內容的支出將達到20億美元，至2026年，消費類VR市場價值將達到160億美元，預計較2021年增長148%，全球領先科技廠商火Facebook、字節跳動等公司積極拓展VR軟件生態，擴展VR設備的用戶群，消費類VR設備已進入快速滲透期，預計2022年Facebook將發布新一代Oculus Quest產品，出量有望突破100萬部。
另外，OPPO發布全新折疊旗艦機OPPO Find N，Find N屏幕為5.49英寸18:9比例，內屏為7.1英寸8:4:9比例，售價為每部7,699元人民幣起，折疊手機市場已經投入市場已經超過兩年，折疊方式、設計、材料以及操作系統不斷經過測試及優化，基本上已滿足消費的用需求。價格方面，隨着市場玩家不斷加入，技術提高及成本降低，折疊屏手機價格已由每部1.5萬元人民幣下調至8,000元人民幣，性價比亦大為提高。DSCC(Display Supply Chain Consultants)預計，2021年第四季度，折疊屏手機出貨量有望增至1,750萬台，折疊屏手機已進入普及階段，將迎來需求爆發期，建議關注相關行業龍頭。風險方面，須注意折疊手機的滲透率或不及預期，VR滲透率不及預期的風險。
在5G終端及汽車電動化需求旺盛推動下，2021年電子行業盈利將加速增長，維持「推薦」評級，半導體國產替代方面，建議關注晶圓代工領域的中芯國際、華虹半導體等，設備領域具備核心競爭力的北方華創(002371.SZ)、中微公司(688021.SH)等，汽車m電子方面，則建議關注能座艙公司華陽集團(002906.SZ)、攝像企業龍頭舜宇光學科技、聯創電子(002036.SZ)、歐菲光(002456.SZ)，以及車規金CIS供應商韋爾股份(603501.SH)等，消費電子方面，建議關注女VR龍頭製造商歌爾股份，以及iPhone產業鏈核心標的立訊精密(002475.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)等，LED方面建議關注下游顯示龍頭利亞德、LED晶片龍頭三安光電(600703.SH)，以及內地LED固晶機龍頭新益昌(688383.SH)等。
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