中國銀河國際：摺疊機性價比提高　關注手機行業龍頭

Omdia預計，2021年全球消費類VR頭盔出貨量將達到1,250萬部，VR內容的支出將達到20億美元，至2026年，消費類VR市場價值將達到160億美元，預計較2021年增長148%，全球領先科技廠商火Facebook、字節跳動等公司積極拓展VR軟件生態，擴展VR設備的用戶群，消費類VR設備已進入快速滲透期，預計2022年Facebook將發布新一代Oculus Quest產品，出量有望突破100萬部。

另外，OPPO發布全新折疊旗艦機OPPO Find N，Find N屏幕為5.49英寸18:9比例，內屏為7.1英寸8:4:9比例，售價為每部7,699元人民幣起，折疊手機市場已經投入市場已經超過兩年，折疊方式、設計、材料以及操作系統不斷經過測試及優化，基本上已滿足消費的用需求。價格方面，隨着市場玩家不斷加入，技術提高及成本降低，折疊屏手機價格已由每部1.5萬元人民幣下調至8,000元人民幣，性價比亦大為提高。DSCC(Display Supply Chain Consultants)預計，2021年第四季度，折疊屏手機出貨量有望增至1,750萬台，折疊屏手機已進入普及階段，將迎來需求爆發期，建議關注相關行業龍頭。風險方面，須注意折疊手機的滲透率或不及預期，VR滲透率不及預期的風險。

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