林嘉麒：美國恐邁向「大通脹」時代

港股接近收爐，年底前終現反彈，算是散戶的安慰獎，惟依然擔心美股未來走勢。雖說近日美股出現調整後回升，惟外強中乾，經濟基本面續存憂慮。近日美國前財政部長薩默斯警告稱，未來幾年美國經濟將進入一個考驗期，衰退後可能陷入長期停滯。

事實上，聯儲局遲遲未正視通脹風險，在應對通脹問題上反應過慢，極有可能導致經濟大幅轉弱。薩默斯指，「如果可以在過熱的情況下持續地管理經濟，那的確棒極了，但1970年代我們得到了教訓，即經濟過熱不僅帶來高通脹，而且通脹還會不斷上升。」他擔心的是，到了在不觸發衰退情況下難以降低通脹的地步。

現時美國通脹已經達到列根時代以來的最高水平，市場上也贊同薩默斯的觀點。聯儲局12月預測未來3年每年失業率將只有3.5%。雖然物價壓力意味金融市場的借貸成本可能有上升空間，但投資者似乎押注經濟增長且通脹將變得受控。以此估計，美國重複1970年代的「大通脹」機會極大。

所謂「大通脹」(Great Inflation)，是指在1965至1982年間，通脹易升難降、其中樞和波動都顯著高於前後時期的那段時間。實際上，在1973年底第一次石油危機前，美國通脹已由1965年的2%一路上升至1970年的6%。在此期間，寬鬆貨幣政策疊加財政開支是推升通脹的重要推手。

進入1960年代，愈來愈多的經濟學家宣導，政府應該採取更積極的財政和貨幣政策來強化需求管理。1962年，美國經濟顧問委員會全面採納該理念(New Economics)，以期達到其政策目標：最大化就業和增長。貿易條件顯著惡化，日益高企的進口產品價格更容易傳導至本國物價。

其次，1972年，連續兩年氣候異常導致全球糧食危機，對本已惡化的美國貿易條件來說更是雪上加霜。

第三，1973年和1979年的兩次石油危機對美國帶來更為直接的衝擊。更何況，現時在新冠肺炎影響，需求強勁下，供應鏈瓶頸及勞動力短缺等互相推高了通脹。歷史可見，大通脹過後就是滯脹。1973至1974年以及1979至1982年，這兩段滯脹期的直接導火索均是石油危機。

除了石油危機外，還有通脹的衝擊。更重要的是，與近年相似，持續的貨幣財政寬鬆政策是推升通脹持續上漲的力量，現在重蹈覆轍的機會極大，說明了滯脹離不開「大通脹」，美國經濟有隱憂下，股市也要小心。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)