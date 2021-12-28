周樂樂：政策穩增長成市場共識　新基建持續獲益

上周，滬深兩市偏弱，僅上證50與中小100小幅上漲，創業板指跌4%。申万一級行業來看，12個上升19個下跌，升幅前三分別為農林牧漁(+6.56%)、食品飲料(+3.76%)與建築材料(+2.37%)，跌幅前三位為電力設備(-7.37%)、有色金屬(-5.13%)與鋼鐵(-3.99%)。數據上看，板塊風格高低切換迹像明顯，因漲價預期的消費與農業，以及元宇宙&NFT概念相關的軟件與硬件持續強勢，而今年漲幅大的新能源、新能源汽車等全線回調。

市場消息看，最新公布的11 月經濟數據多數仍處於下降態勢中，社會消費品零售總額實際增速創今年以來的新低，固定資產投資累計增速和全社會用電量增速均也創今年新低。與此同時，新冠變種病毒的再次爆發亦給國內的經濟復甦帶來諸多不確定性因素。筆者認為，現時對於宏觀經濟不應過分悲觀，因為宏觀政策底已經出現，未來會看到貨幣政策的逐步寬鬆，繼續降準和未來降息均有可能。上周國內央行啟動今年首次降息，標誌着國內降息周期的開啟。與此同時，財政政策發力的預期下基建投資的刺激空間打開。適度超前開展基礎設施投資是具體舉措，主要包括儲能與新能源發電以及其相關電網基礎設施、5G通訊基建與終端應用開發等。還有預計製造業投資將繼續保持高增長，新基建投資會在明年初開始加快推進。

另外，美聯儲12月議息會議如期鷹派，明年3月左右結束Taper，明年年中開始加息。從中美國債十年期利差來看，目前為145點子附近，息差空間較大，美國即使後續加息，對國內的外匯波動壓力或有限。另一擾動來自新冠疫情變種病毒Omicron，疫情仍將繼續有所反覆，但衝擊或趨弱，將不再是影響全球經濟運行的最大不確定性因素。最新的GDP與消費數據好於預期，市場對美國經濟並不悲觀，因此，美國兩黨把2萬億美元的基建法案推到明年。需要謹慎的是歐美央行進入或即將進入加息周期，這對因大規模QE所產生的新興行業高估指很可能出現殺估值。

綜合看，國內肯定出台穩增長的措施來對沖經濟下行風險，宏觀政策面趨於友好的概率非常高。在利好的預期下，預計未來一個季度，A股市場表現可以偏樂觀，但仍是結構性行情為主。行業配置方面，短期較大的機會在於新基建相關受益的核心企業，同時，關注政策扶持先進製造業回調低吸機會，以及行業景氣度回升的影視文化行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂