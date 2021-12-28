標指創新高　紐油重上75美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.07；港匯見7.7980；離岸人民幣(CNH)報6.3713；美元兌日圓處114.84；歐元企1.1328，英鎊報1.3440。金價處1,811.99美元。布油報78.61美元，紐油處75.85美元。比特幣報5.08萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●美股三大指數連續4日上漲。道指收報36,302點，升351點或0.98%；標指收報4,791點，升65點或1.38%，連續兩日創收市新高；納指收報15,871點，升217點或1.39%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報23,337點，較港股假期前收市升114點或0.49%。

●即將於今年年底退休的T. Rowe Price(普徠仕)行政總裁Bill Stromberg接受英國傳媒訪問時警告稱，投資者應該「遠離風險」，以免在投機性愈來愈強的市場中受傷。

●紐約2月期油收報每桶75.57美元，升1.78美元或2.41%；布蘭特2月期油收報每桶78.6美元，升1.75美元或2.28%。

●俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina周一(27日)接受外媒訪問時表示，到2021年底，俄羅斯通脹率將略高於8%，遠高於該央行4%的目標。

●紐約2月期金收報每安士1,808.8美元，跌0.2%，仍守住1,800美元水平。

●美國總統拜登周一(27日)簽署了2022年國防授權法案(NDAA)，使其成為法律。根據該法案，美國的國防和國家安全將在下一財年獲得7,680億美元的資金。

●德國DAX指數收報15,835點，升78點或0.5%；法國CAC指數收報7,140點，升53點或0.76%；西班牙IBEX指數收報8,622點，升58點或0.68%。