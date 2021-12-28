陳蓓敏：聖誕長假各區消費旺 呢隻地產股受惠...
2021年12月28日 08:15
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本周美股波動異常，市場引用藉口皆以變種病毒、縮表及加息等理由。周聖誕假前，美股雖然見波動，但最終仍能於高位收局。上周美國公布多項經濟數據，上月新屋銷售，按月升12.4%，耐用品訂單按月升2.5%，較市場預期1.6%為佳，密歇根大學消費者信心指數終值為70.6，顯示出經濟活動不俗。以上都是12月份數據，傳統上12月是粉飾月。
內地高調研查網絡流量造假，網信辦申明將展開兩個月整治行動，嚴打假流量，治黑公關，查網絡水軍等。料未來相關板塊見靜態。區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)將在明年一月一日正式生效實施，中央已作相應措施部署，如減稅降費，加快出口退稅時間，引導銀行在金融產品上配合等。RCEP未來發展方向是長遠的共同發展，成果共享。恒指未能重上10天線，缺乏方向。騰訊(00700)以京東集團(09618)股份作中期息，一次過派發4.6億股，持股比例由17%，減至2.3%，分手法乾淨利落，對雙方皆有好處。當然短線京東受壓較大，失去騰訊星級大股東位置，未來投資者更密切注意其業務發展。
假期內香港各區商場人流暢旺，加上政府津貼消費，刺激市民消費意欲。政府發展新界西北區域。信和置業(00083)早已深耕屯門區，計有屯門市廣場及黃金海岸，聚集人流和消費群。集團在元朗首個綜合發展項目--甲級寫字樓及零售商場--One North，將在明年中落成，明年首季招租。現價估值吸引，建議吸納，向上阻力位為10元，向下支持位為8.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有騰訊)