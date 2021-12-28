陳蓓敏：聖誕長假各區消費旺　呢隻地產股受惠...

本周美股波動異常，市場引用藉口皆以變種病毒、縮表及加息等理由。周聖誕假前，美股雖然見波動，但最終仍能於高位收局。上周美國公布多項經濟數據，上月新屋銷售，按月升12.4%，耐用品訂單按月升2.5%，較市場預期1.6%為佳，密歇根大學消費者信心指數終值為70.6，顯示出經濟活動不俗。以上都是12月份數據，傳統上12月是粉飾月。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有騰訊)