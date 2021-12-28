現代牙科收購馬來西亞數碼化牙科實驗室

Apex Digital為馬來西亞數碼化牙科實驗室之一，為牙醫提供數碼化牙科解決方案，包括但不限於數碼化種植治療計劃及手術指導、電腦輔助設計與製作義齒、個性化基台、種植支撐體及種植支撐橋及手術指南。認購事項及收購事項將為集團提供重要基礎，以進一步擴張Apex Digital在馬來西亞市場的數碼化產品及銷售網絡，將集團的綜合性產品供應及服務引進馬來西亞市場。

認購事項及收購事項的初始購買價及認購價總額約為207萬馬元(約383.9萬港元），連同一項額外對價條款，根據Apex Digital未來兩年的目標業績達成情況，該條款或會將初始購買價及認購價總額提高至最高307.3萬馬元(約569.1萬港元）。Apex Digital的年銷售額約為205萬馬元(約379.7萬港元)。

董事會認為，認購事項及收購事項能加速集團在馬來西亞市場的收入及利潤增長。公司在識別及整合收購以捕捉更多商機及協同效應方面擁有良好的往績記錄，並繼續擴大其經營規模。