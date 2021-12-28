宏利投資管理：部署美高收益債增防守力

環球投資者在2021年面對通脹預期升溫、地緣政治緊張局勢和新冠肺炎疫情的變化，這些有可能是2022年仍需應對的主要問題。面對更多不確定性，結合債券和股票組合在內的多元資產配置方案及以期權產生收益的策略，將有助投資者尋求穩健收益，同時在股市震盪時增加防守性。

變種病毒Delta和Omicron為環球增長前景帶來更多的不穩定性，而投資者目前面對的問題是：變種病毒到底是短期的影響，抑或是最終拖累經濟活動的長期阻礙？

投資者可將2022年展望分成兩部分。首先是一連串的宏觀風險將延續2021年的情況至2022年上半年：價格壓力雖有放緩的迹象，但仍然會保持在令人不安的甚高水平，尤其是考慮到變種病毒Omicron的出現，環球增長的情況有機會令人失望，這將延續今年下半年的滯脹趨勢。

儘管如此，2022年下半年的前景看起來較佳，預期庫存和供應鏈中斷恢復可帶來更加可持續性的復甦，多於如2021年出現「被壓抑」的反彈。增長前景改善和通脹放緩將帶領市場回到「金髮女孩」(即經濟溫和增長、低通脹、低利率)的經濟環境，這對市場回報及一般風險資產來說是很好的消息。

全球經濟的潛在增長料仍低於長遠趨勢，因此聯儲局的持續縮減買債進程，有機會直接影響經濟增長或大幅增加股市波動。基於美國穩健的宏觀經濟和低違約率，美國高收益債券很大機會將在2022年繼續表現穩健。新興市場企業信貸的息差相對美國高收益債券較具吸引力，相信是另一個具潛力的投資機會。

故此，新興市場信貸和美國高收益債券可看高一線，關鍵是透過對行業及市場的深入了解以及對債券級別全面的研究，謹慎平衡這些機會。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級投資組合經理及資產配置主管 潘樂勤