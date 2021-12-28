IP Global夥客人投資海外物業　創業界先河！

消委會早前建議發牌規管海外物業銷售，以保障消費者權益，所以大家在買賣海外物業的時候，選擇具信譽及透明度高的中介公司是重中之中。

已有逾15年歷史的著名海外物業投資權威IP Global，營運模式向來與市面上一些透過收取發展商廣告費及高佣金的海外物業銷售代理截然不同。IP Global開創業界先河，與顧客一同投資及承銷(Underwrite)全球各地多個優質一手海外住宅項目。

IP Global一直履行對客戶的承諾，相信項目具有增值潛力才會推出市場，所以集團會與客戶共同投資在大部分項目，並透過搜羅各地樓市數據作全面分析及盡職調查，以確定物業的投資價值。買家拿到鑰匙及取得租約時，才視作投資成功。

集團自成立至今，足迹已遍布全球最值得投資的物業市場如英國、葡萄牙、德國等28個國家和地區，投資額更高達30億美元，被行內認定為海外物業的老行專，業界地位備受專崇。

IP Global亞太區財富管理總監Kay Lee表示，集團由2006年於香港成立至今，聯同客人已在世界各地投資逾200個住宅項目，總投資額高達30億美元，集團透過多年投資經驗及獨特的全球網絡資源，優先向備具信譽的發展商大手買入(Bulk-Buy)單位樓花，所以經集團推售的樓盤，價錢會較發展商所訂的更低，更能率先挑選項目內最搶手單位，所以長期吸引客人青睞，就連身處海外的自住用家及國際投資者亦會直接向他們購入單位。

她又補充，集團自設了一站式的銷售服務，當中按揭經紀團隊(Mortgage Brokerage)會確保銀行承做其物業按揭；租務管理團隊則會協助投資者尋找租客及處理收租等事宜；集團還會按照各樓盤的收入開支及雜費等詳情，為買家度身訂造一份長達10年期的「現金流量表」，以便他們在交易落實前，清楚了解樓盤的租務、升值及轉售潛力。

至於集團的一眾投資項目中，Kay Lee則指以英國首都倫敦的佔比最高及最矚目，並且是公司10年來最強的投資組合，累計投資了逾13億美元，在10年間當地物業的租金回報以及估值升幅，合計更達73%至97%，投資組合內收租物業入住率(Occupancy Rate)更超過99.9%。

今期IP Global所推介屬現樓的倫敦Zone 3 Brentford區住宅項目 ─ The Solarium。據Kay Lee介紹，集團在去年中曾經作第一期推售、反應不俗，加上現時項目實際租金回報高達4.5%相當可觀，所以今期載譽歸來，加推第2期連租約單位，可以即買即收租。

The Solarium採用了玻璃外牆設計，涵蓋開放式戶型至2房單位，入場費僅由38萬英鎊起，可承做高達七成按揭之餘，項目平均樓價亦較周邊6個樓盤低。

The Solarium住戶不僅享用健身室、會議室、私人影院等設施，且外望翠綠景致，皆因樓盤面向佔地180英畝的Gunnersbury Park。交通方面，由項目步行至地鐵站Kew Bridge Station僅5分鐘，18分鐘達Chapham Junction，30鐘即達Oxford Circus，駕車前往倫敦市中心及希思路機場亦僅21及13分鐘車程；另樓盤所在地布倫特福德區亦是新興的商業中心，雲集了逾200間跨國企業，當地正展開5億英鎊的大型海濱重建計劃，屬倫敦最大的河畔改建工程，預期首階段將會在2027年完成。

IP Global查詢：(852) 6993 3900