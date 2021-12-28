鄧聲興：長江實業釋放飛機組合價值　44元有支持

長江實業( 01113 )透過旗下間接全資附屬CK Capital(Hong Kong)、及公司間接擁有其90%權益Vermillion Aviation Holdings，向獨立第三方Maverick Aviation Holdings分別出售Accipiter Finance及Manchester Aviation Finance，總代價42.81億美元(約331.79億港元)。

Accipiter Finance及Manchester Aviation Finance主要從事提供商用定翼飛機經營租賃之業務，而Accipiter Finance持有合共74架飛機，Manchester Aviation Finance持有合共51架飛機。今次出售交易預計產生利潤總額約為1.7億美元(約13.18億港元)。

市場對集團今次出售資產反應正面。事實上，新冠疫情導致飛機租賃行業的風險與回報變得不穩定且難以預測，集團趁行業併購活動增加的時機退出飛機租賃行業，可釋放飛機組合的價值並獲得理想收益。更重要的是，集團有機會重新調配資本，參與其他投資項目，為股東創造價值。長實阻力位51港元，支持位44元。

意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份)