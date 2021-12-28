陳偉明：上落市切忌採取順勢策略

美國聯儲局加快收水步伐、美國近2萬億美元支出法案遇阻，中證監擬改例規範內地投資者互聯互通交易、加上變種病毒Omicron於多國迅速蔓延，港股一如筆者預期反彈穿頂後再跌，並於上周一(20日)跌穿23,000關，低見22,665點，市帳率(P/B)更跌至大約0.95倍的低估值吸引水平。

然而，正當投資者開始認為港股穿底弱勢未宜撈底，恒指又再一次古惑地如筆者預期般穿底反彈，並於上周五(24日)最高反彈高見23,383點。這次反彈最主要是因為再有研究顯示Omicron變種病毒的病毒及住院風險相對較低，而且美國藥廠莫德納(Moderna)又表示可以好快研究出針對Omicron變種病毒的疫苗加強劑，港股在低估值下自然借消息反彈。

筆者再次强調，港股現處於大型上落市階段，這種市況，切忌順勢穿頂追買，穿底追沽，所有順勢的技術指標亦不可靠，如果配合策略在上落市中高沽低渣成關鍵。

筆者近期策略通常是以期指「穿底日」底位作止蝕位，侯低逆勢Long Call，或以期指「穿頂日」頂位作止蝕位，侯高逆勢Long Put，針對留意「假突破」的出現，利用期權Long Side短炒作出反方向部署。如果港股未來有機會跌22,400點以下，才值得利用股票期權Short Put策略，大手分注吸納作長線投資。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明