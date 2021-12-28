朱克伯格購夏威夷考愛島「險」地　被斥想做「土皇帝」

外媒報道，美國社交平台巨企Facebook(Fb)始創人朱克伯格夫婦於上月以約1,700萬美元(約1.32億港元)購入夏威夷考愛島(Kauai)一幅廣達110英畝(約44.5公頃)的土地，而地皮大部分屬於一個水庫的一部分，水庫一個水壩曾於2006年崩塌，釀成7人死亡。

業主Pflueger家族成員James Pflueger事後被裁定要為事件負責，2014年被判入獄，2015年獲釋，但2017年逝世。崩塌的水壩在事後一直沒有進行維修，成為當地最具危險的水壩之一。朱克伯格發言人表示，朱克伯格夫婦將竭力承擔法例上的責任，確保水庫安全。

目前，朱克伯格夫婦在考愛島擁有逾1,300畝土地，主要是農地與牧場，也有保育地。

朱克伯格夫婦和兩名女兒住在加州帕洛阿爾托(Palo Alto)，但過去兩年他們花了更多時間住在考愛島。今年3月，他們為考愛島一個幫助因疫情失去工作的居民的就業項目捐贈了420萬美元，最近又向當地的一個經濟適用房項目捐贈了485萬美元。不過，他們在島上定居一直備受爭議。很多當地居民將他們購買土地視為「新君主制」，是一種殖民行為，雖然他購買的土地是完全合法。