【瑞通推介】騰訊京東好淡倉各有資金流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：報告指美國節日零售銷售強勁，緩和疫情帶來的擔憂，美股連升4個交易日。道指周一(27日)收報36,302點，升351點或1%；標指創收市新高；納指升1.4%。不過中概股逆市受壓。

恒指在聖誕假期前升至23,383點後遇阻，收報23,223點，升30點或0.1%，半日成交金額517億元(下同)。

恒指上周一(20日)跌至22,665點的年半低位後開展反彈，其後連升4個交易日，累漲479點，MACD熊差轉牛差，14日RSI回升至38.99，保歷加通道開始橫行，反映大市或開始喘穩。不過，恒指上周五(24日)高開低收呈陰燭，10天線(23,291點)得而復失，上方壓力仍不少，倘向上突破可挑戰20天線(23,552點)，相反若再次跌破前浪底23,175點，將再考驗22,665點水平支持。

恒指周二(28日)早段曾升近100點，重上23,300點，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾1,300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾5,900萬元，反映投資者減倉度過長假期。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,900至22,999點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,600至23,699點。

騰訊控股上周宣布實物分派所持的部分京東集團股份予股東，被視作可順應內地反壟斷趨勢而獲市場受落。此外，騰訊遊戲公布在元旦假期間，青少年只可以每晚玩1小時的網絡遊戲。騰訊在假期前連日在468元以上受阻，上周五倒跌0.3%收市，報460.2元，終結三連升。周二早段續回軟，一度跌至457元以下。分別有逾1,000萬元和逾360萬元在上周五淨流出其輪證好倉和淡倉。

有券商引述京東管理層指，與騰訊互惠雙贏的合作關係不會受股權變化影響，同時公司的流量僅小部分來自與騰訊的合作協議。另有券商預期京東可能會以股份回購應對股價下行壓力。京東上周四(23日)急挫後，上周五回穩，但受制於270元關阻力，收市僅微升0.6%，報261.2元。周二早段曾高見265.8元，升幅逾1%。上周五有逾410萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

比亞迪股份上周五結束3連升走勢，收跌1.5%於262.2元。有報道引述比亞迪指疫情影響西安園區生產線，公司正積極協調應對。股份周二早段好淡爭持，暫守260元。上周五有逾320萬元資金淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日亦有近90萬元淨流入。

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