【瑞通推介】騰訊京東好淡倉各有資金流入
2021年12月28日 10:53
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瑞通認股證牛熊證銷售部：報告指美國節日零售銷售強勁，緩和疫情帶來的擔憂，美股連升4個交易日。道指周一(27日)收報36,302點，升351點或1%；標指創收市新高；納指升1.4%。不過中概股逆市受壓。
恒指在聖誕假期前升至23,383點後遇阻，收報23,223點，升30點或0.1%，半日成交金額517億元(下同)。
恒指上周一(20日)跌至22,665點的年半低位後開展反彈，其後連升4個交易日，累漲479點，MACD熊差轉牛差，14日RSI回升至38.99，保歷加通道開始橫行，反映大市或開始喘穩。不過，恒指上周五(24日)高開低收呈陰燭，10天線(23,291點)得而復失，上方壓力仍不少，倘向上突破可挑戰20天線(23,552點)，相反若再次跌破前浪底23,175點，將再考驗22,665點水平支持。
恒指周二(28日)早段曾升近100點，重上23,300點，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾1,300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾5,900萬元，反映投資者減倉度過長假期。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,900至22,999點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,600至23,699點。
騰訊控股上周宣布實物分派所持的部分京東集團股份予股東，被視作可順應內地反壟斷趨勢而獲市場受落。此外，騰訊遊戲公布在元旦假期間，青少年只可以每晚玩1小時的網絡遊戲。騰訊在假期前連日在468元以上受阻，上周五倒跌0.3%收市，報460.2元，終結三連升。周二早段續回軟，一度跌至457元以下。分別有逾1,000萬元和逾360萬元在上周五淨流出其輪證好倉和淡倉。
有券商引述京東管理層指，與騰訊互惠雙贏的合作關係不會受股權變化影響，同時公司的流量僅小部分來自與騰訊的合作協議。另有券商預期京東可能會以股份回購應對股價下行壓力。京東上周四(23日)急挫後，上周五回穩，但受制於270元關阻力，收市僅微升0.6%，報261.2元。周二早段曾高見265.8元，升幅逾1%。上周五有逾410萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
比亞迪股份上周五結束3連升走勢，收跌1.5%於262.2元。有報道引述比亞迪指疫情影響西安園區生產線，公司正積極協調應對。股份周二早段好淡爭持，暫守260元。上周五有逾320萬元資金淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日亦有近90萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(16276)，行使價23,900點，2022年3月到期，實際槓桿15.8倍。
恒指輕微價外、中短期沽(28401)，行使價21,900點，2022年3月到期，實際槓桿12.4倍。
騰訊輕微價外、短期購(17321)，行使價500.5元，2022年3月到期，實際槓桿9.3倍。
騰訊價外、中短期沽(19470)，行使價374.8元，2022年4月到期，實際槓桿7.2倍。
京東價外、中短期購(27549)，行使價318.88元，2022年4月到期，實際槓桿6.8倍。
京東價內、中短期沽(11880)，行使價280.18元，2022年4月到期，實際槓桿3倍。
比迪輕微價外、短期購(27554)，行使價299.99元，2022年3月到期，實際槓桿6.6倍。
比迪輕微價外、短期沽(24722)，行使價238.88元，2022年2月到期，實際槓桿6.2倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(63476)，收回價22,800點，槓桿比率55.1倍。
恒指N類牛證(63473)，收回價22,160點，槓桿比率24.6倍。
恒指熊證(60557)，收回價23,540點，槓桿比率42.1倍。
恒指熊證(59799)，收回價23,700點，槓桿比率33.1倍。
騰訊牛證(51934)，收回價410元，槓桿比率10.2倍。
騰訊熊證(53867)，收回價491.8元，槓桿比率8.8倍。
京東牛證(60778)，收回價240.08元，槓桿比率9.6倍。
京東熊證(62038)，收回價288.88元，槓桿比率7倍。
比迪牛證(57019)，收回價228.08元，槓桿比率6.6倍。
比迪熊證(59448)，收回價288.88元，槓桿比率6.3倍。
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