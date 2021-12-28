向世界錢進：移英港人教路　網上地圖搵樓

不少港人雖然計劃移英後買樓自住，但可能不知道從何入手，又或不敢輕舉妄動，畢竟買樓投入金額大，交易需時，萬一入錯市的機會成本極高。移英港人Sunny分享，移居半年前已在港物色英國物業，建議可使用地圖式網上工具，了解心儀地點附近的設施和環境，以更有效率找到合適的放盤。

●離港半年前開始做功課 了解心儀地點附近環境

Sunny一家四口今年6月飛抵英國，現時住在位於北約克郡(North Yorkshire)的Harrogate，由倫敦出發需約4個小時車程。

他指，移民英國的主因是想孩子在當地讀書，「兒子出世的年份碰巧是『雙非』學童最鼎盛時期，在香港讀書競爭十分激烈。若然入讀好學校，功課壓力會很大，所以便決定移居英國。」他又認為，搬到英國居住在適應上比想像中好，例如之前擔心當地人會歧視新來者，然而，當發現當地人歡迎他們到來，這憂慮一掃而空。

反而，最令人不習慣的是大部分英國人不會佩戴口罩，學校甚至不准戴口罩。不過，當地新冠肺炎感染個案多，所以他自己出入會戴口罩，卻也怕給人奇怪的感覺。

居住是移民首要解決問題。他分享其第一間入手購買的英國物業，因為一開始不熟悉當地，所以先選擇一個入場銀碼較小的單位。扣除所有稅項之後，投資回報率有4至5厘已屬理想。經過幾個月在英國生活，對周遭環境更熟悉，而不是再「網」上談兵，所以第二個物業的投資相對進取，選擇購買銀碼大一點的單位。

●部分軟件詳列放盤資料

雖說「網」上談兵，但網上工具仍是最實用和有效尋找海外物業的渠道，而他特別推薦用地圖方式的工具，因不熟悉當地環境時，圖示可方便快速尋找合適的物業。

他舉例，Locrating是其中一款地圖式搜尋工具，收費版本可以用來篩選心儀學校和社區設施，而他會尋找附近有超級市場，以及區內犯罪率較低的物業。

另外一個收費軟件PropertyData，其Plot Map功能也是一個地圖式搜尋工具，當你已找到一個合適的物業，可以更加詳細知道物業的實際資料，例如可以知道全屋總面積包括花園和樓底高度、土地擁有者、花園邊界、距離地平線有多高等。

●首選距地平線較高物業

他指：「我會找一些距離地平線較高的樓盤，盡量避免海岸侵蝕嚴重的地點。英國政府有公開每一條街的水浸歷史數據，避開這些區域，便可減少遇到水浸問題。」

再者，以上2款軟件都可以自動加入英國房地產網站Zoopla連結，當你在地圖搜尋到一個心儀地點，就可以即時看到附近有否放盤，十分方便。

其實每一項物業，不論投資或自用他都是以位置行先，而他心目中的理想位置是交通方便、接近心儀學校、社區環境良好。

●投資收租先看經濟大勢

雖然英國樓價已經升上高位，但他認為，很難預計哪一個才是最高位，只要能力可以負擔，置業還是會好一點。自住物業的投資可以大一點，如果投資收租就可能要看一看經濟環境大勢，再作出決定。

生活方面，不少人會憂慮語文能力較弱，未必能適應外國生活。他坦言自己英文水平也很一般，關鍵是只要能和別人用短句溝通，日常生活就一定沒有問題。

他說：「我估大部分港人和我一樣，英文閱讀能力較聽說好，所以很多時可以用文字或透過一些關鍵字搭夠。」

●北約克郡市政稅每月2000

至於生活開支，他指北約克郡屬於英國北部，生活水平較倫敦為低，以4人家庭為例，每月水電煤費用約120英鎊（約1,236港元）、寬頻及手提電話月費80英鎊（約824港元）、每月駕車費用約300英鎊（約3,091港元）、全月膳食預算約550英鎊（約5,668港元），而外出用膳平均每人每餐預算要15英鎊（約154港元）。

另外，每月要付200英鎊（約2,061港元）的市政稅。這是向市政府支付的費用，金額由市政府制訂，並用於資助本地服務，例如垃圾收集和圖書館服務。

●嘗試地產代理工作 助公司設駐英團隊

不少人移居英國後都需要找工作，Sunny認識一些港人朋友移英後，找一些包裝、倉務的工作會相對容易。然而，如果要找一份要求流利英語的工作，英文麻麻的求職者會頗難勝任。即使有小數移民可以找回本業，但薪金也較香港低。

他雖然英語水平一般，但慶幸可以繼續擔當原先在世紀21奇豐國際物業的資訊科技工作，原因是科技工作可以遙距進行，只需要因應時差而早點起身工作。同時，他還可以嘗試地產代理相關工作，為公司開拓駐英團隊。

●幫客人處理意外 續作跟進

他分享前往英國後一段難忘的工作經歷。公司幫一個移英港人家庭在倫敦南部薩頓(Sutton)區覓得心儀租盤，處理好一切租務事宜後，當客人一家到埗參觀之際，突然廚房的一扇窗被人從外面以硬物打破，令客人十分驚恐和不知所措。

Sunny與同事保持鎮靜並作出安慰，然後察看廚房和屋內四周有否危險，確定並沒有財物損失或傢俬被損壞，為客人致電警局報案，並且向鄰居通傳。其後，警方回電細問現場情況如何，他亦一一代為回報，並全程陪伴客人。當確認當晚安全後才離開，在駕車回家的路上仍與客人保持聯絡，盡力令對方安心。

第二天早上，有警員到客人的房子察看，認為事件應是單一意外或惡作劇，令客人放心不少。他和團隊繼續跟進事件，例如通知當地物業代理及租盤業主此事，並要求對方盡快維修等。

他表示，港人移英前或已安排好一切，但仍有可能遇上這類意外，幸有公司在當地打點，遇上意外時作出照應，而不會一做成生意便失蹤。