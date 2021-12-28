【高盛推介】騰訊美團落後大市　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(24日)跌約0.3%，周二(28日)早段回調整固。早上低開約0.5%後跌幅擴大。現報447.2港元，跌約2.8%。有券商表示看好騰訊在線上遊戲、廣告、雲業務及金融科技業務的發展，維持對其「買入」評級，目標價733元。

美團上周五跌約0.3%，周二早段亦回調整固。早上高開約0.7%後隨即倒跌，現報218.8元，跌約3.2%。有報道指快手與美團達成互聯互通戰略合作。

觀察個股輪證資金流向，騰訊認沽證於上周二(21日)至上周四(23日)共錄得約1,800萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至440元以上收回價的產品。上周五部署熊證的資金亦主要沽出，並有部分轉倉至500元收回區域的產品。

美團方面，認購證於上周四錄得約340萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，上周五流入牛證的資金較集中在200元收回區域的產品。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、低街貨。

騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率14倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿。

騰訊熊59945，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團購16966，行使價250元，2022年3月3日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿6.5倍，中期。

美團牛59283，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團熊16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。

美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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