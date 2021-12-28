【高盛推介】比亞迪連日回調　資金留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(24日)收跌約1.5%，周二(28日)早段則高開0.5%後繼續下跌，最低見255.4港元。現報256.2元，跌約2.3%，表現落後大市。

有報道指比亞迪與內地自動駕駛初創企業Momenta合資成立迪派智行，將在比亞迪特定車型配備自動駕駛功能。並引述知情人士指比亞迪已和Momenta在這家合資公司分別投資6,000萬及4,000萬元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，上周五共錄得超過320萬元資金流入比亞迪好倉，是當日最多資金流入的相關資產，當中認股證有約250萬元，牛證有約70萬元。而認沽證也於上周五獲資金轉向流入，有約120萬元。

比迪購18981，行使價300元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.8倍，中期、低街貨。

比迪購27681，行使價278.3元，2022年2月21日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿。

比迪牛56331，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽28952，行使價202.68元，2022年3月14日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊62316，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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