新城悅服務合約面積2.8億平方米　續積極進行第3方項目拓展

集團年內積極進行第3方項目拓展，同時輔以戰略收併購對集團的項目密度和多業態服務能力進行補充。自2021年初以來，截至該公告日，集團已通過公開招投標等直接拓展的方式獲得來自獨立第3方的合約面積約2,200萬平方米。

同時，集團於中國完成收購6家物業管理公司，共為集團帶來合約面積約3,000萬平方米。該等物業管理公司在醫院、公建等各類業態具備優異的項目管理能力和豐富的市場拓展經驗，其項目主要分布在江蘇省、山東省和浙江省，與集團重點布局的區域保持高度一致。

集團將來會持續在重點目標區域進行第3方項目的拓展，提高在單個地區的項目數量和密度，從而使集團的物業管理效率得到進一步提升。

除物業管理服務以外，集團在團餐服務領域亦完成對上海學府餐飲管理服務有限公司的收購。上海學府是長三角地區知名的團餐服務提供商，其服務的項目涵蓋高校、企業及政府辦公場所。集團相信團餐服務在中國有非常廣闊的市場和發展前景，其和物業管理服務能產生良好的協同效應，將會為集團帶來進一步的增長潛力。