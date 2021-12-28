保監局：計劃推含高額人壽保障的投連險產品

香港保險監管局計劃推出含高額人壽保障的投連險產品「Protection Linked Plan」(PLP)，為受保人於年屆65歲前提供最少150%的應繳總保費作身故賠償。相關產品今日(27日)起接受保險公司申請，預計最快明年上半年或第二季推出市場。

投資相連壽險(ILAS)中的「固定105%的投連壽險」，身故賠償為保單價值的105%，而保單價值取決於投資回報，意味著一旦市況波動受保人可獲的身故賠償額可能會十分低。

在PLP計劃下，即使投保人投資失利，65歲以下身故後仍可獲應繳總保費的至少150%。而按發出保單時受保人的年齡，訂明百分比可增加，例如45歲或以下人士可增至250%，45歲至55歲人士可增至200%。

保監局副總監(長期業務)呂愈國表示，該產品較適合在職年輕人，若30歲前投保100萬，每年保費約1,000元；40歲約1,600元；50歲約 3,800元；60歲約 1.1萬元；70歲約3萬元。另外，上述200%和250%身故賠償為業界意見，保監局暫未為相關百分比設上限。

PLP除了提供較高身故賠償額外，收費結構更簡單，並具綠色金融、退休避險投資選項。

保監局執行董事(長期業務)許美瑩表示，本港人口老化問題嚴重，加上疫情後新常態，增加保險公司及投保人對高保障產品的需求。早前該局研究報告亦顯示，2019年香港保障缺口整體規模約6.9萬億元，故鼓勵業界推出高保障產品，以收窄保障缺口。

另外，香港證監會推出新投連險產品審批指引。保監局投連險評估程序的釋義文件已完成持份者諮詢，周二生效，而證監會就現有投連壽險產品的過渡期將於2023年4月30日屆滿。

呂氏指，在49隻現正銷售投連險產品中，有25隻屬於「固定105%的投連壽險」，18隻為「保本身故賠償的投連壽險」。