新居屋丟空淪炒賣工具　啟朗苑交樓裝修叫價700萬

新居屋淪為炒家投資工具，並未解決真正住屋問題。於2019年才正式發售的啟德啟朗苑，有單位疑入伙後一直丟空，近日更以當年收樓時的交樓標準放盤，於未補價第二市場最高叫價約700萬元放售，放售價較兩年前購入價再高逾1.35倍。

市場消息透露，上述單位為極低層放盤，實用面積約456方呎，約一星期多前開始放售，每方呎叫價約15,351元。據了解，原業主2019年才購入，若以一成首期計，購入時有機會僅付約30萬元，叫價較一手價高約400萬元，但由於3年辣招期未滿，若現時成功轉售，需付樓價10%的額外印花稅。而有知情人士透露，上述開價仍有一定議幅，而10%額外印花稅開支，買賣雙方需各付一半。

根據代理行放盤資料，單位現況交吉，並保留房委會原裝交樓標準，內籠沒有改動，地面亦沒有鋪上地磚或地板，廚房及廁所都沒有裝修及擺設，鋅盆及水龍頭都是「原裝貨」，料單位入伙後有機會一直無人居住。代理指，單位現時可以睇樓，近日已獲數組客參觀，部分睇樓客更指放盤「原汁原味」，方便購入可按喜好再作裝修。

啟朗苑屬於「出售居者有其屋計劃2018」的屋苑，位置鄰近港鐵啟德站，由3座住宅大廈組成，於2019年才正式揀樓，同年入伙，推出不足兩個月全盤逾680伙已沽清，即使辣招仍未屆滿，今年已錄至少兩宗二手轉讓，二手市場目前至少有兩個放盤。

今年成交包括A座極低層4室，實用面積約380方呎，11月以552萬元售出，呎價約14,526元，創東九龍第二市場呎價新高。原業主2019年3月一手購入價約261萬元計，約兩年多帳賺291萬元，升值逾1.1倍，但轉手料需付辣招稅。

事實上，自2014年重售新居屋後，今年已錄至少逾百多宗同類物業二手轉讓，當中不乏勁賺個案。期內荃灣尚翠苑佔55宗最多宗，該盤C座高層5室，實用面積約443方呎，上月以638萬元易手，呎價約14,402元創新界區第二市場新高，原業主2015年以約285萬元購入，屋苑2017年才收樓入伙，期內升值約1.24倍。

有業界人士解釋，有別於臨近或已超房委會擔保期的傳統第二市場居屋屋苑，新居屋樓齡新，新買家入市時可做足最高九成或以上樓按，供款年期更長達20年或以上，故特別受追捧，尤其是市區項目，由於首期門檻低，樓價易被追高。但近日有消息指，政府考慮收緊明年新居屋及綠置居轉售限制。