金價穩企1814美元 比特幣跌2%
2021年12月28日 16:12
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美匯指數報96.1；港匯見7.7988；離岸人民幣(CNH)報6.3744；美元兌日圓報114.85；歐元企1.1321，英鎊處1.3435。金價報1,814美元。布油報78.51美元，紐油報75.61美元。比特幣跌2%，至4.93萬美元水平。道指期貨跌34點。
●恒生指數全日收報23,280點，升56點或0.24%。國企指數收報8,194點，跌7點或0.09%；科技指數收報5,569點，跌49點或0.89%。主板成交不足千億元，錄約997億港元。https://bit.ly/3FGzGUs
-龍光集團附屬發起資產支持專項計劃。
-中國恒大為樓盤爛尾釋疑，股價曾飆10%。
-螞蟻消金獲國資增持，或派代表進駐。
-愛高集團午後中途停牌。
●滬綜指收升14點，色金屬股升2.3%，船舶製造股升1.5%。https://bit.ly/3JmIroC
●中國經濟：
-工信部：2025年重點行業骨幹企業初步應用智能化。
●日本經濟：
-又爆尿素荒，廠商增產勢受制肘。
-任天堂料Switch明年初仍缺貨，又係呢兩個原因...
●通脹難逃！明年美國食品價格升幅料高達20％。
●南韓12月消費者信心指數回落，遜預期。
●傳西班牙電信購買愛立信5G設備，替換華為裝置。
●保監局：計劃推含高額人壽保障的投連險產品。
●高盛要求進入美國辦公室員工必須接種新冠疫苗加強針。