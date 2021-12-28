利豐小股東聯盟要求徹查私有化財顧有否失職

已私有化退市的利豐日前獲全球最大貨櫃航運公司馬士基(Maersk Line)斥36億美元(約281億港元)收購旗下利豐物流。一班由前投資者組成的「利豐小股東聯盟」於周二(28日)向證監會請願和遞信，並提出3大訴求。

第一，要求證監會徹查利豐私有化獨立財務顧問百德能證券有否失職，進一步修例堵塞漏洞，完善獨立財務顧問制度。第二，馬士基在證監會公布調查結果前，暫緩和利豐進行交易。第三，利豐向小股東道歉及賠償。

聯盟透露，已聯絡馬士基丹麥總公司提醒交易所面對的監管風險及道德責任，並已收到電郵回覆。

聯盟發起人陳先生向在場記者表示，在場請願的均是長期持貨的小股東，而他持貨利豐股份超過20年，相較賠償金額的考慮，他更希望獲利豐道歉，並冀揭示私有化過程中不合理的地方，要求相關監管部門去加強指引。

聯盟成員之一的投資者權益關注組主席梁杰文指，近年接近100間上市公司宣布「私有化」，獨立財務顧問一律推薦股東贊成有關決議案。不過，大行投資報告當中的目標價及投資建議尚且有誤，私有化下有關財顧的意見無一例外，令人質疑制度背後是否存有缺失，獨立財務顧問所謂結論對小股東是否還有參考價值。

事緣去年利豐股價跌至0.5元低位時，利豐大股東馮國經、馮國綸兄弟即透過旗下馮氏集團，與具中資背景的物流地產商普洛斯(GLP)組成財團，以每股1.25元將利豐私有化，總金額72.23億元。而單計利豐物流，其估值已為私有化作價的4倍，反映利豐去年私有化作價有嚴重低估之嫌。

利豐小股東聯盟由一班在2020年5月12日私有化股東會結識，並聯署的十多名反對私有化的小投資者組成。