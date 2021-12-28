內房旭輝建議取消二手指導價　儘快推房地產稅

地產行業陷入此時困境，林峰認為是由外部三大因素的共同作用造成。一是政策，土增稅，限價和兩年開工，導致開發商只能做剛需流量盤；二是資本市場，以土儲規模為標準，來衡量增長性，決定公司價值；三是金融機構，前兩年的相對寬鬆，提供大量流動性，包括影子銀行。

他稱，近期央行喊話部分放鬆開發貸和按揭，隨後中央經濟工作會議對地產行業支柱產業的表述，強調以穩為主，有序發展。但「房住不炒」、「三穩」的導向從來沒變，只不過做一些力度的微調，防止過急過快，造成系統性風險。而從暖風吹，到堅冰化，會有一個滯後期。目前各金融機構和市場客戶都還在觀望，如果(市場)明年3月份觸底，6月份恢復常態，都已是比較樂觀。

他直言，如果2022年市場要穩，就要恢復各方信心，讓市場正常流動起來。他在文中提出多項建議，其中包括希望保障購買二手房的按揭支持，同時建議取消二手房指導價，又建議住建部統一規定監管規則，地方政府參照執行，不要額外加碼，但可以根據企業投入金額和信用等級分類管理。

他說，日本地產崩盤時，政府出面成立了平準基金，專項用於收購項目和資產，化解債務危機，維護資本市場信心，然後通過資產管理公司處置或REITS退出。中央可以牽頭大型國資地產和金融機構聯合成立，針對危機企業的項目資產和海外美元債收購。

其他建議還包括集中供地全年一次公示、資金投放盡量均衡及儘快推出房地產稅等。「房地產稅是最好用的長效機制，全部人都有預期一定會出台，不如早點讓靴子落地.... 差額稅率出台後，其實可以取消掉短期限購限貸等政策，甚至可以10-20%的土地出讓時不限售價，讓市場的歸市場，保障的歸保障。」