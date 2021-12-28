5核心區商舖空置率按月減少　尖沙咀跌最多

踏入年底，正值傳統舖租旺季，應節行業陸續物色優質舖位落戶，為租賃市場帶來利好氣氛。據中原(工商舖)統計，11月份中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角5個核心消費區的商舖空置率持續改善，當中以尖沙咀舖位的有關比率跌幅最大，上月空置率約10.06%，按月挫約5.38個百分點，較去年同期更低約7.09百分點。至於上月商舖空置最低為銅鑼灣，比率只有約4.95%。

該行最新數據顯示，去年11月尖沙咀舖位空置率達約17.15%，至上月已累跌相當幅度，而按年挫幅亦不少的銅鑼灣，11月商舖空置率按月低約0.11個百分點，較去年同期的11.65%，更跌約6.7個百分點。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，該區現時缺乏旅遊消費，但仍然是港人消遣熱點，加上區內舖位租金回落至吸引水平，個別業主更為免物業丟空過久而接受短租，因此令銅鑼灣舖位空置量一枝獨秀。

黃續表示，近期銅鑼灣就連續錄得利是封店短租個案，如羅素街26號地下，面積約1,000方呎，交吉約一年後終獲利是封店作短租，料月租約10萬元。該舖曾由鐘錶品牌承租，2018年時以月租約94萬元續租，並於去年12月遷出，短租租金大減約89%。另外，位於駱克道527號地下，面積約1,005方呎，原本以月租約28萬元放長租，放租約4個月後獲同類商戶短租，料租金同約10萬元。資料顯示，該舖前租客為藥房，舊租金約45萬元，短租月租低約78%。

另一個核心區中環表現就較為平穩，11月商舖空置率約14.29%，按月輕微下跌0.02個百分點，去年該區有關比率高達20.66%，但至上月已累跌約6.37個百分點。至於灣仔最新空置量錄得約14.38%，按月跌幅0.25個百分點，較去年同期則只低約0.45個百分點。九龍購物核心區之一的旺角，11月份商舖空置率約9.09%，按月下降約0.31個百分點，較去年亦減少約3.24個百分點。

他指出，短期內本港商舖租賃需求仍然依賴本地商戶，預計12月將會有更多短租個案，刺激舖位租賃市場氣氛。中長線而言，中港通關一直是工商舖市場復甦的關鍵因素，其中商舖市場更會最快受惠，在多個利好消息下，核心區商舖空置情況會持續改善。