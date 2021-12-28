亞馬遜智能音箱又出事　竟教10歲小孩「玩命」

外媒報道，有美國家長爆表示，建基於人工智能(AI)的亞馬遜Alexa智能語音助手，通過家中的Echo智能音箱向她10歲的孩子提出了一個危險挑戰，而這可能是致命的。

根據家長稱，在兒子要求Alexa給他一件挑戰性的事去做時，Alexa竟建議他將手機充電器插到牆上的插座裏，只插進一半，然後用一枚硬幣觸碰暴露在外的插頭。

這個所謂的「插座挑戰」不是亞馬遜的原創，而是2020年就在網上流行的一個危險遊戲。當這種情況發生時，硬幣會產生火花並損壞牆上的插座。這個挑戰相當危險，美國新罕布什爾州的消防部門甚至為此發出了警告。

諷刺的是，Alexa所引用的內容原意是警告家長不要讓孩子進行類似的挑戰。據報，亞馬遜被通知了這一事件，並修復了錯誤。

事實上，這並非Echo智能音箱出現故障，今年初有報道指在用戶毫不知情的情況下，Alexa將夫妻之間私人談話的內容偷偷記錄下來，並發給了其中一名家庭成員的同事。這位同事接到了Alexa發送的語音留言，內容竟然是關於這戶家庭幾分鐘前正討論的硬木地板的事。