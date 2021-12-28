內地優化境內金融機構海外發債程序

中國人民銀行、國家發改委發出聯合公告，宣布廢止《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，境內金融機構赴境外發行人民幣債券將統一由人行、發改委等相關部門在現行管理架構及各自職責範圍內分工負責，程序將更加簡便、優化，在核准額度內可自主選擇具體發行區域和發行窗口。

具體變化上，金融機構向人民銀行提出境外發債申請時，可根據《中國人民銀行關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》規定，計算並報送機構的跨境融資風險加權餘額上限，在此上限內，人民銀行對其本、外幣債券餘額進行核准。同時，金融機構在赴境外發行債券前，需按相關規定向發展改革委申請辦理備案登記手續，及時報送發行信息。

截至2021年上半年，境內金融機構共赴香港發行人民幣債券1478億元。下一步，人行、發改委等相關部門將繼續做好境內金融機構赴境外發行債券相關管理工作，助力金融機構用好國內國外兩個市場、兩種資源。

該《暫行辦法》於2007年初發布，主要圍繞規範境內金融機構赴香港發行人民幣債券行為，對境內金融機構范圍、發行人資格、部門職能分工等問題進行規定。