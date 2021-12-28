財庫局︰金融科技項目統籌小組召開首次會議

由財經事務及庫務局局長許正宇主持的金融科技項目執行統籌小組召開首次會議，政府和金融監管機構代表與來自金融服務業、學術界及研究機構的代表就金融科技的最新發展進行交流。

許正宇表示，金融科技項目執行統籌小組的成立，旨在整全地檢視及督導金融科技發展的各關鍵環節，包括與內地及海外市場的聯通合作、金融基建、監管制度、網絡安全、推廣宣傳、人才培養以及跨領域的金融科技發展協調等，確保政策及監管制度更具前瞻性，推動香港金融科技進一步發展。

與會者檢視了香港及其他地區金融科技的整體面貌及發展趨勢，以及就數項正在推行的有關促進金融科技產品研發過程、透過金融科技便利企業融資及培訓金融科技人才的措施交換意見。

就人民銀行和香港金融管理局正在積極構建的「一站式」大灣區金融科技創新監管聯網，與會者得悉金管局正與人行緊密商討，以期盡早敲定聯網的具體操作細節。另外，他們亦了解到香港科技園公司推出金融科技虛擬實驗室後的實施情況。金管局向與會者簡介了推行「商業數據通」的進展，平台目前已進入試行階段，預期於明年底正式推出。

財庫局和數碼港代表向與會者簡介即將推出的新一輪在職金融從業員金融科技培訓計劃。施政報告提出為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，局方代表於會上報告了相關工作進展。

政府及金融監管機構亦檢視了各項促進金融科技發展的政策及措施的實施情況，包括有關規管虛擬資產服務提供者的未來路向。