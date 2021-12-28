荃灣綠楊新邨三房以近兩房價成交

心急業主減價出貨，荃灣綠楊新邨三房單位業主，因有換樓需要，降價80萬元，以740萬元售出單位，做價貼近兩房戶價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，小西灣藍灣半島9座中層H室，實用面積約587方呎，套三房間隔，同區租客鍾情屋苑配套齊備，故斥1,000萬元入市自用，呎價約17,036元，原業主於2014年8月份以約750萬元購入，轉售帳面獲利約250萬元，物業升值約33%。

●世紀21北山梁淑儀指，北角金堡大廈B座低層3室，實用面積約584方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置客以830萬元承接，呎價約14,212元，原業主於2016年10月以730萬元購入自住，持貨約5年帳面獲利100萬元，單位期內升值約14%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角港運城1座高層A室，實用面積約778方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,730萬元承接，呎價約22,237元，創屋苑同類型單位近一年新高，原業主早於1996年11月以688萬元購入投資，持貨約25年帳面獲利1,042萬元，期內升值約1.5倍。

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九龍區

●香港置業胡耀才透露，觀塘凱滙1座低層K室，實用面積約574方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，以約2.4萬元放租約1個月後，雙方議價後減價2,000元，以2.2萬元租出，呎租約38.3元，業主於2019年1月以約982.2萬元購入上述單位。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙怡庭居2座中層D室，實用面積約461方呎，三房間隔，望市景，原先開價680萬元，累減28萬元或4%，以652萬元易手，呎價約14,140元，原業主於1999年購入上址，當時作價264萬元，持貨約22年帳面獲利388萬元，期內升值約1.5倍。

●中原麥少基表示，何文田翠林雅軒高層B室，實用面積約771方呎，套三房間隔，現以1,294萬元沽出，呎價約16,783元，原業主於2017年5月以1,138萬元購入，持貨約4年帳面獲利156萬元，單位期內升值約14%。

●香港置業方文偉稱，長沙灣曉悅低層E室，實用面積約273方呎，一房間隔，以約1.4萬元放租約5日，雙方議價後減價800元，以1.32萬元租出，呎租約48.4元，較市價低約2%。

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍12月暫錄約22宗買賣，比上月同期26宗放慢，泓景臺本月暫錄4宗，平均實用呎價約18,145元，其中1座高層C室，實用面積約481方呎，兩房間隔，最初開價960萬元，月初調整至930萬元，終售890萬元，呎價約18,503元。

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新界區

●中原王春江指，荃灣綠楊新邨12月累錄4宗買賣，包括F座低層4室，實用面積約582方呎，三房間隔，叫價820萬元，減價80萬元，以740萬元易手，呎價約12,715元，新買家為區內租客，原業主因急需換樓，而單位又屬低層戶，才以平價賣樓，三房戶做價貼近兩房單位售出。

●美聯李貫甡表示，青衣灝景灣11座低層F室，實用面積約703方呎，套三房間隔，享內園景，原業主計劃移民，9月份時開價約1,200萬元放售上址，至上月下調至約1,100萬元，近日吸引外區家庭客洽商承接，客人早前於區內物色千萬元樓下的三房單位，亦曾睇過其他屋苑放盤，上址終願減價，以1,000萬元成交，呎價約14,225元。

●美聯顧耀彬表示，屯門叠茵庭6座低層E室，兩房間隔，實用面積約389方，獲新買家以570.8萬元購入作自住，呎價約14,674元，原業主於2015年1月以約378萬元購入，持貨6年帳面賺192.8萬元，物業升值約51%，屋苑12月暫錄3宗買賣。

●祥益邱家邦稱，屯門啟豐園1座低層F室，實用面積約325方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，見情屋苑鄰近工作地點，可節省通勤時間，而業主考慮到租客願意預繳一年租金，遂便減價1,000元，單位終獲以月租8,500元獲即睇即租，呎租約26.2元。

●美聯羅立恒表示，屯門寶怡花園1座中層B室，兩房間隔，實用面積約415方呎，獲以1.05萬元承租，呎租約25.3元，業主於約2021年7月以約510萬元購入，享約2.5厘租金回報率。

●中原王勤學透露，元朗區剛過去的聖誕三天假期，錄得11宗二手買賣，包括YOHO Town第1座高層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價745萬元，以739.8萬元沽出，呎價約18,824元，屬該兩房單位次高價，新買家為上車客，原業主則於2017年6月以560萬元買入，持貨4年轉售帳面獲利179.8萬元，升值約32%。

●中原呂學維表示，粉嶺牽晴間12月暫錄約6宗買賣，屋苑最新錄11座中層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，議價後以573.5萬元獲承接，呎價約14,781元，原業主則於2013年以295萬元購入上址，持貨約8年帳面獲利278.5萬元，單位升值約94.4%。

●利嘉閣羅富欽透露，粉嶺百福花園低層A室，實用面積約958方呎，套三房連書房間隔，享內園景，以2.5萬元獲承租，呎租約26元，業主於2007年9月以約280萬元購入上述單位。

●中原楊頌堯指，大埔太湖花園9座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以621萬元沽出，呎價約15,525元，新買家為用家，原業主則於2009年以183萬元購入，持貨12年帳面獲利約438萬元，單位期內升值約2.4倍。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田濱景花園1座高層C室，實用面積約544方呎，套三房間隔，單位放盤3個月，零議價下售930萬元，呎價約17,096元，原業主於2011年11月購入上址，當時作價430萬元，持貨10年帳面獲利500萬元，期內升值約1.2倍。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城10座頂層連天台戶，實用面積約451方呎，三房間隔，望河景，放盤時叫價880萬元，放盤1個月，累減20萬元或減幅約2.3%，獲買家以860萬元承接，呎價約19,069元。

●中原黎宗文指，沙田欣廷軒1座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，日前以815萬元易手，呎價約20,738元，原業主則於2000年以168萬元購入，持貨21年帳面獲利約647萬元，單位升值約3.9倍。

●中原侯惠良稱，沙田第一城12月暫錄約22宗成交，對比上月同期錄約30宗下降，最新錄37座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以554萬元易手，呎價約19,507元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山迎濤灣1座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，日前以740萬元易手，呎價約14,625元，新買家為用家，原業主於2011年以363萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約377萬元離場，單位期內升值約1.04倍。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦英苑J座低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場開價600萬元，放盤兩個半月，減價29萬或減幅5%，獲買家以571萬元承接，呎價約8,853元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣上洋村單號村屋下複式戶，套三房間隔，享海景，連花園，原先叫價1,580萬元，以1,450萬元沽售，減幅約8%，原業主於2008年10月以550萬元購入，持貨13年帳面獲利900萬元，期間升值逾1.6倍。

●利嘉閣黃金欽透露，將軍澳首都6座左翼中層B室，實用面積約840方呎，套四房連儲物室間隔，今年11月上旬放盤，原先叫價1,175萬元，近日以1,128萬元交吉沽出，減價47萬元或約4%，呎價約13,429元。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳居屋廣明苑D座中層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，以500萬元放盤3個月後，獲區內綠表客接洽，雙方議價後減價約20萬元，於未補價第二市場以480萬元承接，呎價約8,905元。

●中原柯勇稱，將軍澳領都3座右翼低層C室，實用面積約728方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園池景，以933萬元易手，呎價約12,816元。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳新都城3期3座低層連平台特色單位，實用面積約470方呎，兩房間隔，連約161方呎平台，望內園景，新近以716萬元易手，呎價約15,234元，屋苑現時約有75個放盤提供，入場費由730萬元起。

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