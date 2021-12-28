小米12系列登場！雷軍：向蘋果公司展開挑戰

雷軍透露，目前小米工程師已超過1.6萬人，2年共投入超過220億元作研發，且進展順利。但他認為小米「還有更大的夢想，這遠遠不夠，「米粉」對我們(小米)也有更高的期待」，宣布研發資金「加碼」，揚言要「死磕硬核科技，絕不辜負『米粉』期待」。

發布會上，小米正式宣布推出小米12系列手機，採用高通全新一代Snapdragon 8 Gen 1處理器，號稱性能提升52%，能效比提升25%；當中，影像功能亦有所提升，指其攝影規格「完全不輸iPhone 13系列」。

雷軍表示，小米正逐步達到手機目標銷量，今年其中一個季的銷量更超越蘋果；他指，小米未來將會繼續挑戰蘋果，而是次登場的小米 12系列，將直接對比iPhone 13系列，如小米12對應iPhone 13；小米12 Pro則是iPhone 13 Pro Max。

小米12系列手機起始售價為3,699元(約4,530港元)。