今年新盤成交已錄逾1.71萬宗
2021年12月28日 21:41
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新盤市場表現不俗，成交量至今已錄得逾1.71萬宗。臨近年底，發展商亦繼續籌備明年初推售新盤。其中，旺角有主打細單位的項目，公布涉及50伙的2號價單，連同首張價單的70伙，全盤所有單位已發出價單。至於，元朗站上蓋項目最快明日公布新一輪銷售安排。
●旺角雋薈2號價單盡推餘下50伙
市區新盤部署推售，由益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，今日(28日)上載2號價單，全數推盡餘下50伙單位，單位面積由152方呎至228方呎，包括6伙連平台戶及6伙連天台戶。售價維持最高10%折扣優惠，單位折實價介乎351.36萬元至656.46萬元，折實呎價約22,691元至約31,640元。今次價單入場單位為9樓D室，實用面積152方呎，折實呎價約23,116元。
●元朗站The YOHO Hub日內公布新銷售安排
今年進入最後倒數階段，有發展商不停歇籌備新一輪銷售。新鴻基地產(00016)代理總經理陳漢麟稱，旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，預計於日內公布新銷售安排，將於明年初作次輪發售，有機會推出「至尊四房YOHO Ritz」招標發售。
陳氏續指，項目首輪銷售中，一房單位率先沽清，而最新的4號價單首次推出326方呎的一房戶型，並於今日(28日)對傳媒開放該類戶型的示範單位。他補充指，首輪銷售的客源分布上，用家佔七成，而投資者佔三成。
●何文田128 WATERLOO一房呎價31,102元
新盤餘貨續錄成交，萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，今日(28日)再錄得新成交。萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪稱，該盤的12樓C室，實用面積342方呎，屬一房間隔，以1,063.7萬元成交，呎價31,102元，呎價創項目同類單位新高。資料顯示，項目自去年10月開售至今，累計售出32伙，佔全盤110伙近三成。發展商表示，預計下年初會有全新銷售部署。
●將軍澳海茵莊園一房484.7萬沽
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，再新增一宗成交。最新的成交位於第1座17樓A7室，實用面積204方呎，屬開放式間隔。單位原本於本月18日，以484.7萬元沽出，呎價約23,760元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，而該單位於今日(28日)以同樣價錢再次售出。
與此同時，項目另外錄得2宗交易告吹個案。分別為第1座8樓B7室及2座20樓B5室，原本均於本月18日售出，當時成交價分別為434.6萬元及692.9萬元，惟現時交易已被取消。
●尖沙咀本木連平台戶1160萬元沽
特色單位不乏捧場客，恒基地產(00012)發展的尖沙咀本木，今日(28日)透過招標售出一個連平台特色戶。該單位為2樓B2室，實用面積357方呎，採一房間隔，連908方呎平台，以1,160萬元成交，呎價約32,493元。
●上環CAINE HILL首錄交易告吹個案
據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL錄得首宗交易告吹個案。該盤的7樓F室，實用面積190方呎，採開放式間隔，原本於本月18日、項目的首輪銷售中以約546.6萬元沽出，惟上述成交現已列明為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料已遭買家取消交易。
●啟德尚‧珒溋三房2,318萬沽
新發展商的新盤銷情提速，龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，本月至今累計錄得11宗交投，包括昨日錄得位於第1座37樓C室的成交，實用面積760方呎，屬三房間隔，以2,318.79萬元售出，呎價約30,510元。資料顯示，上述成交的買家採用90天備用一按付款計劃。