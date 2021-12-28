今年新盤成交已錄逾1.71萬宗

新盤市場表現不俗，成交量至今已錄得逾1.71萬宗。臨近年底，發展商亦繼續籌備明年初推售新盤。其中，旺角有主打細單位的項目，公布涉及50伙的2號價單，連同首張價單的70伙，全盤所有單位已發出價單。至於，元朗站上蓋項目最快明日公布新一輪銷售安排。

●旺角雋薈2號價單盡推餘下50伙

市區新盤部署推售，由益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，今日(28日)上載2號價單，全數推盡餘下50伙單位，單位面積由152方呎至228方呎，包括6伙連平台戶及6伙連天台戶。售價維持最高10%折扣優惠，單位折實價介乎351.36萬元至656.46萬元，折實呎價約22,691元至約31,640元。今次價單入場單位為9樓D室，實用面積152方呎，折實呎價約23,116元。

●元朗站The YOHO Hub日內公布新銷售安排

陳氏續指，項目首輪銷售中，一房單位率先沽清，而最新的4號價單首次推出326方呎的一房戶型，並於今日(28日)對傳媒開放該類戶型的示範單位。他補充指，首輪銷售的客源分布上，用家佔七成，而投資者佔三成。

●何文田128 WATERLOO一房呎價31,102元

●將軍澳海茵莊園一房484.7萬沽

與此同時，項目另外錄得2宗交易告吹個案。分別為第1座8樓B7室及2座20樓B5室，原本均於本月18日售出，當時成交價分別為434.6萬元及692.9萬元，惟現時交易已被取消。

●尖沙咀本木連平台戶1160萬元沽

●上環CAINE HILL首錄交易告吹個案

●啟德尚‧珒溋三房2,318萬沽