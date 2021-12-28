比特幣失守5萬美元關　呢一個價位係關鍵...

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)失守5萬美元關口，周二(28日)中午時分低見每枚48,690美元(約每枚逾37萬港元)，連帶「二哥」以太幣、幣安幣(BNB)及Solana(SOL)等一眾虛擬貨幣接連下挫，虛幣狂歡派對似乎將近尾聲。分析指，今年內比特幣能否守住4.8萬美元將是關鍵。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣價格曾跌6.54%，見48,690美元；以太幣則挫6.41%，低見3,879美元；幣安幣及Solana亦分別跌近5.53%及10.27%。

有市場人士表示，近期愈來愈多投資者擔心各國央行縮減刺激經濟措施，將對市場構成影響，開始從投機性較強的市場撤出，虛擬貨幣市場自然首當其衝。倫敦虛擬貨幣交易所Luno企業發展和國際副總裁Vijay Ayyar則較為樂觀，稱只要能守住4.8萬至4.9萬美元，比特幣前景將依然向好，形容是「沒甚麼可讓人擔心」。

然而，美國國家經濟研究局(NBER)的最新研究顯示，市面上絕大部分流通的比特幣是被極少數人操控，與美國富豪們掌控的財富集中度相比，有過之而無不及。當局指，全球最大的一萬個比特幣帳戶持有500萬枚比特幣，價值相當於2,320億美元。現時有1,900萬枚比特幣流通，並由1.14億人持有。

研究指出，比特幣集中化令比特幣網絡容易遭受系統性風險；另外，價格飆升及逐漸普及化所帶來的收益，最終將被一小部分的投資者把持；大部分人僅透過交易所交易比特幣，而「挖礦」成本高漲，亦令只有企業級公司才能負擔成本。

另外，內地「挖礦」禁令再有新消息，北京朝陽法院和東城區法院相繼披露轄內審理的比特幣「挖礦」合約案，兩者均判定合約無效，後果自負。內媒報道，目前已有多地法院判決虛擬貨幣相關的交易合約無效，甚至有因無法證明存在交易事實，導致訴訟請求被駁回的情況。

案件宣判後，朝陽法院向四川省發改委發送司法建議，建議排查該案所涉比特幣「挖礦」項目，禁止涉案公司繼續從事「挖礦」活動，同時排查涉案礦場及當地其他虛擬貨幣「挖礦」項目，並進行清理整治。

今年虛擬貨幣價格又如「過山車」，數據分析公司GlobalData指，今年社交媒體上圍繞虛擬貨幣話題的對話按年飆升4倍。其中，最受關注的虛擬貨幣自然是比特幣；SpaceX創始人馬斯克則是虛擬貨幣市場最具影響力的貢獻者之一，先後影響比特幣及狗狗幣(Doge Coin)年內走勢。

比特幣仍是社交媒體最活躍話題，美國證券交易委員會(SEC)批准首隻與比特幣期貨掛鈎的交易所買賣基金(ETF)交易後，比特幣在社交媒體中獲得高度討論，當時比特幣價格漲至逾6.6萬美元。